Робинзонада «по-дальневосточному»: москвич устроил квест-туризм в Хабаровском крае. ФОТО ФИС «НаДальнийВосток».

Программа «Дальневосточный гектар» привлекает к себе людей разных профессий и взглядов. Ей интересуются не только местные жители, но и граждане из других, в том числе отдаленных регионов страны. Одним из них стал Нарек Оганисян, который живет в Москве. Нарек предприниматель и энтузиаст. Ему захотелось взять под гектар целый остров. И после некоторых поисков, раздумий и расчетов его выбор пал на Хабаровский край, а точнее на крохотный необитаемый островок Чакмут, площадью всего 3 гектара.

Побережье острова Чакмут. Фото предоставлено героем публикации

- Свой участок я выбрал на самом краю материка - в водах Тихого океана, между побережьем Хабаровского края и острова Сахалин. Остров расположен в проливе, воды которого относятся к Японскому морю. Чакмут почти весь покрыт лесом, а по всему периметру берегов – пляжи. Из-за того, что остров небольшой, на нем нет животных, в том числе опасных хищников. Еще один важный плюс – на Чакмуте нет клещей, туристы отмечали и отсутствие комаров. Но зато можно увидеть разнообразных птиц и изредка проплывающих мимо нерп. Из того, что пригодно в пищу здесь только грибы и доступна рыбалка. Туристы отдыхают на острове с 2018 года. Летом они активно бронируют время. Исключением стал только 2020 год. Пока основная часть проекта — это робинзонада. На реализацию идеи пришлось потратить полмиллиона рублей. Сюда включены затраты на создание и раскрутку сайтов, совместные мероприятия с Русским Географическим Обществом, членом которого я являюсь, а также расходы на закупку инвентаря, логистику, разработку мобильного приложения для путешественников на остров, оплату услуг местных жителей, с которыми я с удовольствием сотрудничаю, - рассказал Нарек, начинающий «гектарщик».

Палатка туристов. Фото предоставлено героем публикации

Также мужчина отметил, что изначально ему казалось, что жителю европейской части России будет очень сложно развивать участок на Дальнем Востоке, Но желание получить бесплатный кусочек земли в другой части планеты пересилил эти опасения. Привлекала и величественная, суровая и девственная природа этого региона. Идея с робинзонадой на краю земли пришла не сразу.

- Сначала в интернете я прочитал много материалов о том, как можно использовать землю «гектарщикам». И затем идеи начали приходить одна за другой. Сначала захотелось взять участок в черте какого-нибудь поселения, чтобы построить там дачу для отпуска. Но потом я увидел бизнес-план турбазы и обратил внимание на то, что туризм на Дальнем Востоке имеет большой потенциал при низкой конкуренции, - подчеркнул москвич.

Побережье острова Чакмут. Фото предоставлено героем публикации

Потенциал Дальнего Востока и правда большой, так как регион граничит с Китаем и Японией. А туристов из этих стран можно увидеть везде по миру от Исландии до Новой Зеландии. И для внутреннего туризма регион очень интересен. Здесь можно увидеть и вулканы, и Тихий океан, уникальную природу. Плюс, это самый экологически-чистый регион мира. Территория по площади почти равная Австралии. Почти везде нетронутая природа и отсутствие вредных для экологии производств.

- Подумав обо всем этом, я решил, что хотел бы развивать именно его на дальневосточном гектаре. Нашел участок и определился с деятельностью - отдых и рекреация, а с учетом первоначальной идеи добавил и дачу. Остров Чакмут – место довольно отдаленное, безлюдное. Ближайший населенный пункт находится в 13 километрах. Плюс – это необитаемый остров, что уже пробуждает воображение. Поэтому решил организовать там место, где люди могли бы почувствовать и испытать себя в роли настоящего Робинзона Крузо, чтобы пожить на какое-то время вдали от человеческой цивилизации. Как оказалось, таких людей не так уж и мало. Не всем нравится комфортный отдых в уютном отеле, им подавай приключения и выживание в «спартанских условиях», в окружении суровой природы, - добавил Нарек Оганисян.

Лес и руины. Фото предоставлено героем публикации

Кроме робинзонады, москвич планирует развивать на острове и другие направления: природно-познавательный туризм, экотуризм и квест-туризм.

- Квесты на настоящем необитаемом острове – это вообще уникальный продукт в сфере туризма! Все эти идеи требуют много времени и сил. В этом году мы занимаемся дополнительной подготовкой мест для палаточного лагеря. Мы уже поставили щитки с привязкой к геолокации вдоль подготовленных тропинок. Чуть позже, можно будет завезти дома-контейнеры, - поделился планами Нарек Оганисян.

Также предприниматель отметил, что не сталкивался с трудностями во время изучения и оформления гектара. По его мнению, программа «Дальневосточный гектар» совершенно не сложная, понятная и ориентированная на человека. Сайт проекта обладает удобным интерфейсом, чтобы каждый смог разобраться.

- Начертил вечером мышкой на мониторе земельный участок, утром его одобрили, через несколько недель пришли по почте документы о том, что ты уже владеешь гектаром. Когда придет время, тебе автоматически напомнят, что нужно еще сделать. Стоит отметить, что все нужные шаблоны уже готовы и доступны в системе. Пользователю особо разбираться не нужно, только кнопки нажимать. Одним словом – удобно. Главное, что мне всегда помогали мои коллеги по цеху. Есть даже такое межрегиональное общественное движение «Мы-Гектарщики». Члены сообщества оказывают друг другу всестороннюю поддержку, и это радует, - заключил московский предприниматель.

Первые туристы. Фото предоставлено героем публикации

Кроме того, Нарек, объединился с другими «гектарщиками», и вместе они создали общий туристический проект «На Край Земли». Его уже поддержало более 100 участников. Большинство пока что только осваивает свои земли. Но уже есть те, кто активно принимает туристов, как и Нарек с островом Чакмут.

СПРАВКА «КП»

Проект «Дальневосточный гектар» был запушен в 2016 году с целью повышения эффективности использования дальневосточных земель, привлечения на эту территорию населения. Программа позволяет выбрать на карте из неиспользуемых земель Дальнего Востока свободный участок и оформить его. Позже эту землю можно бесплатно получить в собственность или долгосрочную аренду. За почти пять лет действия программы земельные наделы в ДФО получили около 100 тысяч человек.

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