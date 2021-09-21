Хабаровчане задыхаются от дыма, который валит из ангара компании-переработчика. Фото: скриншот с видео.

Ситуацию на всеобщее обозрение вынесли жители близлежащего садового товарищества. Именно они первыми заметили сначала неприятный запах, потом черный дым, а затем почувствовали себя плохо. К концу сентября ситуация остается нерешенной, а компания продолжает жечь медицинские отходы.

«РАЗВЕ МОЖНО ТАКОЕ ОТКРЫВАТЬ?»

Ранее «КП» - Хабаровск» рассказывала о том, что от жителей ближайшего садового товарищества «Механик» поступили жалобы на клубы черного дыма, выходящего из труб ангара, который принадлежит ООО «Утилитсервис».

- Вот, пожалуйста. Компания «Утилитсервис» сжигает медицинские отходы. Тут все в округе задыхаются. Просто невозможно работать. Смотрите, какие у них выбросы валят. Вот как только ветер дует в нашу сторону, аж невозможно дышать. Притом уже обращались с жалобой - и ничего, - рассказал житель садоводческого товарищества «Механик».

О ситуации стало известно около недели назад. Но проблему с незаконным сжиганием опасных медицинских отходов до сих пор не могут решить. Компания «Утилитсервис» уже получила предписание от краевого управления Роспотребнадзора, но едва ли это повлияло на ситуацию. Местные жители бьют тревогу и просят помощи у экологов и общественников. В дело вмешались Всероссийское общество охраны природы и депутат Госдумы федерального собрания России Борис Гладких. Специалисты выехали на место, чтобы лично пообщаться с хабаровчанами и убедиться в достоверности происходящего.

- Вот эта территория относится городу. Правильно? - спросила у депутата Бориса Гладких жительница СТ «Механик».

- В границах, - ответил Борис Гладких.

- А в городе разве можно вот такое предприятие открывать? - продолжила хабаровчанка.

- При наличии разрешительных документов, соответствующего оборудования. Но, судя по видео, когда там валит черная копоть, они явно, по видимым признакам, нарушают санитарно-эпидемиологические требования, которые действуют в границах населенных пунктов. В принципе, с такой установкой и за территорией населенных пунктов сжигать в таком виде нельзя, - констатировал Борис Гладких во время встречи.

Как ранее сообщали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, компания, по решению Железнодорожного суда Хабаровска, получила предписание и предупреждение. На момент выхода публикации ведомство получило жалобы от местных жителей и взяло их в работу. Спустя неделю никакой информации о действиях и решениях пока не поступало.

РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

Подробнее о визите на место «КП» - Хабаровск» рассказал Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

- У людей рядом дачные участки - буквально в 200 метрах. Из-за черного едкого дыма у людей кашель, головокружение и другие негативные последствия. Мы в ангар зашли, там не оказалось никакой охраны, посмотрели и, собственно, все подтвердилось, что мы предполагали, - рассказал Владимир Сидоров.

В ангаре оказалась установка для сжигания «Гейзер ИУ». Подтвердилась информация о том, что сжигают именно медицинские отходы. А также сведения о том, что вплоть до 10 сентября «Утилитсервис» продолжал вывозить опасные медотходы с филиалов ЧУЗ «КБ «РЖД Медицина» г. Хабаровск» и КГБУЗ «Родильный дом №2».

- На все запросы, которые мы отправили, сегодня уже вторая пачка писем ушла, пока ничего не поменялось. Имея предписание, деятельность компании должна была прекратиться. Но это вопрос к исполнению предписания, за этим должны следить контролирующие службы. Поэтому сейчас мы будем подключать к вопросу следственный комитет, чтобы проблемой занимались уже следственные органы, - добавил эколог.

Нельзя не взять во внимание и то, что одна из жительниц СТ «Механик» страдает астмой. Из-за ядовитого дыма ей становится трудно дышать и приходится уезжать каждый раз, когда начинается сжигание отходов. Кроме того, горение сопровождает очевидный неприятный запах лекарств. В такой ситуации непонятно, каких последствий стоит ожидать жительнице садового товарищества.

Сейчас все причастные к ситуации ожидают ответа от всех ведомств, в которые были отправлены запросы. «КП» - Хабаровск» следит за развитием ситуации.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Невозможно дышать»: в Хабаровске компания без разрешения сжигает медицинские отходы

От запаха гари у местных жителей ухудшилось самочувствие (подробнее)

Кровавые бинты и шприцы месяц тухли в полузаброшенном ангаре в Хабаровске

Компанию-переработчика, ответственную за неправильное хранение опасных медотходов, могут закрыть по решению суда (подробнее)