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Происшествия21 сентября 2021 6:25

Лихие 90-е в ЕАО: члены этнической группировки вымогали деньги, грабили и избивали несогласных

Жертвами рэкетиров были гражданские, военные и предприниматели
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Еврейской автономии осудили двух членов этнической преступной группировки

В Еврейской автономии осудили двух членов этнической преступной группировки

В Еврейской автономии осудили двух членов этнической преступной группировки, которая несколько лет чинила беззаконие. В списке преступлений ОПГ набор типичных бандитов из 90-х: грабежи, вымогательства, нападения. В июне этого года у десяти членов банды прошли обыски.

Банда состояла из выходцев с Северного Кавказа (в основном - из Дагестана) и военных Биробиджанского гарнизона (контрактники и срочники). Жертв члены ОПГ отбирали не с особым пристрастием - «трясли» всех, кто попадется. В основном под пресс попадали солдаты и гражданские, редко - силовики и бизнесмены.

В июне этого года у десяти членов банды прошли обыски

В июне этого года у десяти членов банды прошли обыски

Основным профилем этнической банды был рэкет. Члены группировки вымогали деньги у жертв, не скупясь на угрозы покалечить в случае отказа платить дань. За плечами банды грабежи, нападение на несговорчивого предпринимателя и избиение полицейского.

В июне к членам ОПГ наведались сотрудники ФСБ и СОБР. С криками: «Лежать! Быстро!» Мужчин валили на асфальт. Видео задержания одного из членов банды есть в распоряжении «КП». Всего арестовали десять человек, по их местам жительства прошли обыски. Силовики нашли бронежилеты войскового типа, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов, религиозную литературу и «левые» банковские карты.

Силовики нашли бронежилеты войскового типа, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов

Силовики нашли бронежилеты войскового типа, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов

Сроки получили пока только двое лидеров этнической банды. Им вменили вымогательства и грабеж, одного члена ОПГ также обвинили в нападении на сотрудника полиции.

- Один подсудимый приговорен к 4 годам 2 месяцам колонии общего режима и общему штрафу 300 тысяч рублей. Второму назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей, - сообщили «КП» в Биробиджанском гарнизонном военном суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Появилось видео задержания членов этнической группы в ЕАО
Видео: 79eao
КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ