Лихие 90-е в ЕАО: члены этнической группировки вымогали деньги, грабили и избивали несогласных

В Еврейской автономии осудили двух членов этнической преступной группировки

В Еврейской автономии осудили двух членов этнической преступной группировки, которая несколько лет чинила беззаконие. В списке преступлений ОПГ набор типичных бандитов из 90-х: грабежи, вымогательства, нападения. В июне этого года у десяти членов банды прошли обыски.

Банда состояла из выходцев с Северного Кавказа (в основном - из Дагестана) и военных Биробиджанского гарнизона (контрактники и срочники). Жертв члены ОПГ отбирали не с особым пристрастием - «трясли» всех, кто попадется. В основном под пресс попадали солдаты и гражданские, редко - силовики и бизнесмены.

В июне этого года у десяти членов банды прошли обыски

Основным профилем этнической банды был рэкет. Члены группировки вымогали деньги у жертв, не скупясь на угрозы покалечить в случае отказа платить дань. За плечами банды грабежи, нападение на несговорчивого предпринимателя и избиение полицейского.

В июне к членам ОПГ наведались сотрудники ФСБ и СОБР. С криками: «Лежать! Быстро!» Мужчин валили на асфальт. Видео задержания одного из членов банды есть в распоряжении «КП». Всего арестовали десять человек, по их местам жительства прошли обыски. Силовики нашли бронежилеты войскового типа, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов, религиозную литературу и «левые» банковские карты.

Силовики нашли бронежилеты войскового типа, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов

Сроки получили пока только двое лидеров этнической банды. Им вменили вымогательства и грабеж, одного члена ОПГ также обвинили в нападении на сотрудника полиции.

- Один подсудимый приговорен к 4 годам 2 месяцам колонии общего режима и общему штрафу 300 тысяч рублей. Второму назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей, - сообщили «КП» в Биробиджанском гарнизонном военном суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.