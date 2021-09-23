Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: найдены обломки Фото: Петр МОЛОТОВ

В Большехехцирском заповеднике найден попавший в катастрофу самолет Ан-26. Напомним, что воздушное судно исчезло 22 сентября во время технического полета. На борту, по предварительным данным, находилось семь человек.

Самолет Ан-26 вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 часов (хбк) для проверки и настройки систем навигационного радионаблюдения. Спустя больше трех часов воздушное судно пропало с радаров, а экипаж перестал выходить на связь. В запланированные 19:10 часов самолет Ан-26 не вернулся.

Последняя точка фиксации воздушного судна - Большехехцирский заповедник, высота - 600 метров. В районе полета стоял туман, был сильный ветер, шел дождь. По предварительным данным, самолет врезался в сопку в условиях плохой видимости. Катастрофа случилась в 38 километрах от Хабаровска.

Развернулась поисковая операция, на воздушную разведку отправлялись вертолеты, но безуспешно. Высокая облачность, сильный ветер и плохая видимость не позволили воздушным судам приблизиться к месту предполагаемого крушения Ан-26. Поиски с воздуха было решено отложить до утра 23 сентября.

Наземная группировка спасателей продолжила работу, несмотря на плохую погоду. Около 70 человек и 20 единиц техники выдвинулись на поиски рухнувшего самолета Ан-26. Спасатели на квадроциклах прочесывали тайгу и карьер.

- Самолет обнаружили с вертолета в районе базы "Спартак", - передали сотрудники МЧС.

О погибших пока не сообщается.

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

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