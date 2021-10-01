Парадоксальный циклон вновь придет в Хабаровский край Фото: Петр МОЛОТОВ

Сентябрь успешно миновал, удивив жителей Хабаровского края несколькими циклонами, смерчем и небольшими дождями. Истинного бабьего лета жители региона пока не успели ощутить, поэтому до сих пор актуальным остается вопрос, когда же ждать последнего тепла осенью 2021 года. Как отметили синоптики, в первой декаде октября ожидать жару не стоит. Погода будет нестабильной. А вот в ближайшие выходные в регион даже может зайти новый циклон.

- Большую часть выходных в Хабаровском крае погода будет замечательная. Завтра, 2 октября, осадки не ожидаются. Ночью столбик термометра будет держаться на уровне +3 градусов, а днем от +12 до +13 градусов. В воскресенье ночью температура так же будет на уровне +3 градусов, а днем воздух успеет прогреться до +15 градусов. Хотя во второй половине дня мы ожидаем приход циклона, который принесет осадки, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Как отметила синоптик, дождь начнется ближе к вечеру 3 октября и будет идти до самого утра понедельника, 4 октября. Днем в понедельник осадки не прогнозируют.

- Первый день следующей недели будет прохладным – от +9 до +11 градусов. И хотя тепло у нас еще немного задержалось, вся следующая неделя будет достаточно прохладной, но без осадков, - добавила Галина Брынцева.

Кроме того, в Хабаровске в воскресенье днем может усилиться ветер. По информации синоптиков, дуть он будет в юго-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров. В новую неделю в Хабаровске ожидаются дневные температуры от +9 до +14 градусов.

- Пока, до 10 октября, хорошего тепла мы не видим. Под теплом я подразумеваю градусов 15-17. Надеемся, что оно еще к нам вернется, ведь месяц только начался. В целом для октября характерны затоки холодного воздуха, но обычно тепло возвращается и очень хорошее, - уточнила синоптик.

Напомним, что ночью 1 октября на юге Хабаровского края были зафиксированы вторые за осень 2021 года заморозки на почве. Температура достигла -2 градусов.

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