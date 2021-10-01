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Общество1 октября 2021 6:59

«Доширак» исчез с полок магазинов на Колыме

По слухам, производство лапши быстрого приготовления было временно заморожено по техническим причинам
Илья ФЕДУЛОВ
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Популярная лапша на прилавках магазинов

Популярная лапша на прилавках магазинов

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Популярная лапша быстрого приготовления «Доширак» стала пропадать с полок российских магазинов. Причем дефицит был замечен сразу в Новосибирске, Омске, Красноярске а также в Магаданской области. Об этом сообщил местный информационный портал «Весьма».

ПРОБЛЕМА ВСЕЙ СТРАНЫ

Источник сообщает, что дефицит с «Дошираком» образовался не только почти во всех розничных сетях, но и на оптовых продуктовых базах. Там, где корейская лапша все еще есть, ее быстро разбирают шустрые покупатели.

- На складах «Доширак» тоже закончился. И это произошло не сейчас, а даже раньше. Проблемы именно на заводе-производителе, который в Рязани находится. Они приостанавливали отгрузку товара по техническим причинам. Возобновить производство лапши в прежних объемах там собираются к новому году, - рассказал источнику один из владельцев торговой сети Магадана.

В Омске и Новосибирске ситуация несколько иная. Там отсутствие популярного бренда замечают не во всех магазинах. В Красноярске же из продажи почти исчезли только некоторые вкусы, но в целом лапша продается практически везде.

- Очень часто нельзя найти куриный, зеленый дошик или говяжий. Зато острой курицы или свинины полно. Видимо, уже остатки привозят, а нового все нет, - пишет некая Дарья М. в городском паблике.

Также люди сообщают, что ситуация с дефицитом в некоторых городах началась еще в конце лета.

- В некоторых супермаркетах Красноярска дошираки все еще есть. Я ради прикола спрашивала у друзей из Омска и Новосиба, как у них дела. Они мне ответили, что лапша есть далеко не во всех магазинах. И это началось еще с августа, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Екатерина, жительница Красноярска.

ОТПРАВИМ ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОЛЫМУ

Ввиду дефицита активизировалась онлайн-продажа «Доширака» на таких сайтах как Farpost и Авито. Причем корейскую лапшу в Магадан продает только один частник. Мужчина хочет сбыть сразу крупную партию в 4800 штук. Объявление на сайте появилось поздно ночью 1 октября.

- Продаю всю партию сразу, на части не разбиваю! Продаю в короткий срок, потому что сорвался заказчик. Цена окончательная, торг неуместен, - отмечает в объявлении продавец из Волоколамска.

По неофициальной информации, производство «Доширака» в Рязани прекратилось из-за нехватки персонала на заводе. Однако в минсельхозе Рязанской области опровергли слухи о дефиците «Доширака» из-за частичной остановки производства. В ведомстве заявили, что рязанская фабрика не прекращала работу и продолжает отгрузку товаров. С дефицитом товара за Уралом также пообещали разобраться.

- Новость про якобы перебои с поставками содержит документы, которые распространялись еще четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. В том, почему продукции нет за Уралом, будем разбираться. С производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было, - прокомментировал ситуацию Алексей Лавренев, представитель министерства.

Также чиновник назвал сообщения СМИ ложными и пообещал, что ведомство проверит источники информации.

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