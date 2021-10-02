Сергей Безруков о ковидных ограничениях: «Радует, что театры не закрыли» Фото: Иван Макеев

Сегодня, 2 октября, в Хабаровске проходит моноспектакль Сергея Безрукова «И жизнь, и театр, и кино...». Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра приехал в краевую столицу еще в пятницу, 1 октября. В этот же день правительство Хабаровского края внесло правки в постановление об ограничительных мероприятиях из-за коронавируса. С 1 октября в регионе увеличили допустимую норму заполняемости зрительных залов до 75%. Ситуацию «КП» - Хабаровск» прокомментировал Сергей Безруков.

Сейчас в многих регионах России отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Эксперты утверждают о начале «четвертой волны» ковида. В крупных городах и некоторых регионах ужесточают ковидные ограничения. В то же время в Хабаровске до сих пор не закончилась «третья волна» коронавируса. Однако, несмотря на ежесуточный прирост в 300 новых инфицированных, правительство Хабаровского края выпустило постановление об ослаблении некоторых антиковидных ограничений. Например, с 1 октября в региональных кинотеатрах, театрах и домах культуры разрешена загрузка зрительных залов в 75%.

- Как актер, я этому обстоятельству очень рад, зная, как ждут моего выступления, как не хватает билетов, поддерживаю это решение! И все же, хочу отметить, что прирост новых заболевших с количеством зрителей в зале никак не связан. Например, в Москве в июне был прирост заболевших, а в театрах при этом как была загрузка залов в 50%. Так и осталось, значит, чисто логически, можно сделать вывод, что одно с другим не связано, правда? В любом случае радует то, что театры вообще не закрыли…как когда-то год назад. Полный локдаун бьет не только по экономике и доходу граждан, но и по театрам, по учреждениям культуры, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Безруков.

Напомним, что во время визита в Хабаровск, артист успел прогуляться по краевой столице и даже попарился в одной из городских бань.

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