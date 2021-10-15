«Я пытался с ним разговаривать»: выживший после нападения медведя магаданец рассказал о чудесном спасении

Парня отвезли в больницу очевидцы, у магаданца прокусана нога Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Два парня 14 октября шли по обочине дороги в окрестностях Магадана. Во время прогулки они наткнулись на медвежонка, которого не обделили вниманием. Внезапно из милого зверька косолапый превратился в голодного хищника, который напал на одного из парней.

ЧП случилось в районе горнолыжной базы «Снегорка». Навстречу двум парням вышел медвежонок. Один из парней рассказал «РИА Новости», что начал разговаривать с хищником. Магаданцу показалось, что зверек играется, но потом косолапый кинулся на человека и начал сильно кусать.

- Повезло, что доска рядом лежала. Я ее об голову ему сломал. Ему стало больно, наверное. Я его начал бить, и медведь ушел, а так он бы не остановился, мне кажется, - сообщил изданию пострадавший.

Друг пострадавшего успел убежать и позвать на помощь. Парня отвезли в больницу очевидцы, у магаданца прокушена нога. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет. С 15 числа, как сообщили «КП» в областном правительстве, территорию будут патрулировать егеря.

Медведи на горнолыжных склонах - не редкость для Магадана. Зверей манит мусор, некоторые туристы подкармливают косолапых. В 2019 году из-за этого случилась трагедия. Двухгодовалого медведя сбила машина, а после у трупа отрубили лапы.

НЕ НАДО ТАК

Кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно, и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место, ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.

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