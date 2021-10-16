Больше хабаровчан-льготников смогут улететь в Москву по дешевым билетам

На субсидированные билеты для дальневосточников выделили 349 миллионов рублей Фото: Андрей КАРА

Для дальневосточников-льготников дополнительно выделено 349,6 миллионов рублей на субсидированные билеты. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

Указанной суммы хватит на 42 тысячи субсидированных авиабилетов. При этом регистрация по месту жительства на территории Дальнего Востока необязательна.

- Речь идет о специальных билетах для многодетных семей, инвалидов, женщин старше 55 лет, мужчин в возрасте от 60 лет и граждан до 23 лет. В рамках такой программы они могут летать по сниженным тарифам с территории ДФО в другие регионы России и обратно. Принятое решение позволит тысячам граждан сэкономить на перелетах и сделает авиаперевозки на большие расстояния более доступными, - отметили в пресс-службе ведомства.

С учетом всех ранее выделенных сумм общий объем финансирования программы субсидий в этом году приближается к 6 миллиардам рублей.

Стоит отметить, что пока что на данный момент для хабаровчан нет общих субсидированных авиабилетов, доступны только льготные билеты для молодежи до 23 лет и пенсионеров старше 55 лет.

Льготные перевозки предоставляют компании: «Северный ветер» (Хабаровск - Москва 8100 рублей в одну сторонку); «Уральские авиалинии» (Хабаровск - Санкт-Петербург/Москва с пересадкой в Екатеринбурге 8185 в одну сторону); «Сибирь» (Хабаровск - Новосибирск 5600 рублей в одну сторону)

Напомним, 11 октября правительство выделило 490 миллионов на субсидирование льготных авиабилетов для жителей Хабаровского края. Билеты по льготному тарифу будут доступны всем гражданам, прописанным в дальневосточном регионе. Перелет в Москву обойдется в 10 700 рублей в одну сторону, а в Санкт-Петербург можно будет улететь за 10 950 рублей.

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