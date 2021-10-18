Официальное обращение появилось в официальном аккаунте клуба Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 18 октября пресс-служба хабаровского хоккейного клуба «Амур» опубликовала сообщение о том, что проверка QR-кодов при допусках на матчи отменяется.

До недавнего времени все было диаметрально противоположно. Пресс-служба команды объявила, что при отсутствии заветного кода несознательных зрителей будут оправлять домой без возвращения денег за купленный билет. Но по какой-то причине руководство клуба решило повременить с жесткими мерами. Вот, что говорится в официальном обращении.

- Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что в ближайшее время на домашних матчах проверка QR-кодов применяться не будет. На данный момент прорабатывается техническая возможность на случай введения этой вынужденной меры. Для нас главное - это безопасность наших болельщиков. Поэтому, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, мы призываем вас беречь свое здоровье, - сообщили в пресс-службе ХК «Амур».

Болельщиков «тигров» по прежнему настоятельно просят при посещении матчей использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

- Радуемся, но не расслабляемся! Надеемся на ваше понимание и будьте здоровы! – подытожили в хоккейном клубе.

При этом по-прежнему сохраняется и условие заполняемости зрительских трибун на матчах «Амура» - не более 1000 болельщиков.

Пользователи в комментариях бурно отреагировали на это сообщение, в целом поддержав инициативу организаторов:

«Неужели разум восторжествовал!?»; «Е-ее! хоть и 1 000 человек, но зато без кодов!»; «Ну это уже большое Дело!» – отметили хабаровчане под постом.

Некоторые же отреагировали более скептически.

- «Как бы QR-коды не ввели позже»; «Когда введут QR-коды, то будет половина трибун пустых, если не большая часть»; «Чему радуемся, что абонеменщики все билеты выкупят?», - отметила другая часть пользователей соцсетей.

Напомним, ранее в хоккейном клубе «Амур» объявляли о новой системе покупки билетов на третью домашнюю серию – с обязательным наличием QR-кода о вакцинации. Тех, у кого их не будет, пообещали не пускать на матч. Поблажки обещали делать только для несовершеннолетних.