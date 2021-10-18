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Здоровье18 октября 2021 5:41

Без кода нет входа: как попасть на игры «Амура» с QR-контролем в Хабаровске

Нововведение вступит в силу в третьей домашней серии
Илья ФЕДУЛОВ
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По новым правилам трибуны должны заполняться не более чем, на 1000 человек

По новым правилам трибуны должны заполняться не более чем, на 1000 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса продолжает вносить свои коррективы в общественную жизнь людей. Новая мера - QR-коды или сертификаты о вакцинации - уже введена в 16 регионах России.

Пока власти Хабаровского края с нововведением еще не определились, а больше половины жителей региона высказались против QR-контроля, в хоккейном клубе «Амур» уже объявили о новой системе покупки билетов на третью домашнюю серию.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ

Игры этой серии начнутся в Хабаровске с 21 по 30 октября 2021 года. Владельцы абонементов сезона 2019/20 годов смогут купить билеты на эти матчи, начиная с 18 октября. Но без QR-кода внутрь не впустят даже с оплаченным билетом. Это обязательное условие. Исключение сделано только для несовершеннолетних - дети пропускаются без QR-кода.

- Допуск на матчи будет осуществляться только при наличии билета и QR-кода. Оба документа можно предоставить в электронном виде. Зрителей без QR-кода впускать не будут. Стоимость билета в таком случае не возвращается. Также из-за сложной обстановки с COVID-19 трибуны «Платинум Арены» не должны заполняться более чем на тысячу человек, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Хоккейные матчи - это всегда массовое скопление людей в ограниченном пространстве, поэтому руководство «Амура» пошло на такой рискованный шаг ради безопасности зрителей.

ЧТО ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ QR-КОД И ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ

QR-код должен подтверждать, что человек прошел полный курс вакцинации или уже переболел коронавирусом, либо код должен содержать информацию об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Для допуска на матч необходимо, чтобы ПЦР-тест был сделан не позднее трех дней до даты проведения игры.

QR-коды можно получить на портале «Госуслуги», а также в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги СТОП Коронавирус».

- Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Если диагноз COVID-19 подтвержден, то сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании выдается документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Госуслуги» только в случае сдачи теста в лаборатории, которая сотрудничает с порталом, - сообщается на сайте «Госуслуг».

ЭТАПЫ ПОКУПКИ БИЛЕТОВ

Билеты будут традиционно продаваться в два этапа.

Первый этап будет проходить с 18 по 19 октября.

С 11:00 18 октября до 19:00 19 октября билеты будут распространяться онлайн среди владельцев абонементов сезона 2019/20 годов в формате закрытой распродажи. Владельцам абонементов необходимо иметь при себе паспорт.

Второй этап откроется с 20 октября.

Оставшиеся билеты поступят в свободную продажу. Она будет осуществляться на сайте «Амура» и в кассах «Платинум Арены».

Напомним, возможность появления QR-кодов о вакцинации в Хабаровске рассматривается местными властями. Планируется, что такие коды должны появиться в общественных местах. QR-контроль уже установлен во многих регионах страны. К новой мере готовится и соседнее Приморье.

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