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Дом. Семья21 октября 2021 9:35

Пушистый роман: экзотическому зверьку нашлась пара в зооцентре Комсомольска

Речь идет о самце пятнистой генетты родом из Африки
Илья ФЕДУЛОВ
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Зверьки уже начали играть вдвоем. Фото: @zoopiton

Зверьки уже начали играть вдвоем. Фото: @zoopiton

В комсомольском зооцентре «Питон» появился новый зверек - самец пятнистой генетты - хищное животное семейства виверровых. Двухлетнего экзотического зверька родом из Африки привезли из Новосибирского зоопарка в рамках ежегодной программы пополнения зооцентра. Чтобы сформировать вид, каждому животному нужна пара.

Африканский пушистик. Фото: @zoopiton

Африканский пушистик. Фото: @zoopiton

Поэтому самца поселили в вольер с девятилетней самкой по кличке Афина. Первая встреча прошла робко, но спустя некоторое время новоиспеченный жених начал потихоньку осваиваться и обследовать новый дом.

- Животное только две недели назад приехало, и ему еще нужно время привыкнуть к новым условиям и к своей паре - генетте Афине. Одна из задач зоопарка - это сформировать пары животных для комфортного пребывания. Но для того, чтобы звери дали потомство, должно пройти не менее полугода. В вольере у парочки генетт установлены пеньки и деревья, по которым они задорно скачут. Зверьки уже начали играть вдвоем, катаются по земле друг с другом на спинах. Пока что они скорее «дружат». Чем-то это похоже на наших домашних кошек, только происходит более экзотически, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Галанева, заведующая культурно-просветительским отделом МАУК Зоологический центр «Питон».

Парочка пятнистых генетт скачет до деревьям. Фото: @zoopiton

Парочка пятнистых генетт скачет до деревьям. Фото: @zoopiton

Пятнистые генетты ведут ночной образ жизни, питаются мелкими грызунами, насекомыми, фруктами. Днем они спят, до 10 утра могут играть. Пятнистые генетты средних размеров, в длину они достигают около полутора метров. Масса тела от одного до 13 килограммов. Генетты - осторожные животные, в дикой природе они селятся в норах, подальше от человека. В норах самки и рожают от одного до четырех детенышей за раз. Причем в течение десяти дней они остаются слепыми и месяц питаются только молоком матери.

Интересный факт - в Южной Америке и странах Средней Азии люди зачастую заводят себе сурикатов, которые относятся к мангустовым, выделены из семейства виверровых.

Стоит отметить, что у самца пятнистой генетты пока что нет клички. Возможно, сотрудники «Питона» объявят конкурс среди посетителей, которые дадут имя новому пушистому постояльцу.

Самец пятнистой генетты гуляет по вольеру, пока его подружка спит
Видео предоставлено зооцентром «Питон».

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