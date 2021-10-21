Пушистый роман: экзотическому зверьку нашлась пара в зооцентре Комсомольска

Зверьки уже начали играть вдвоем. Фото: @zoopiton

В комсомольском зооцентре «Питон» появился новый зверек - самец пятнистой генетты - хищное животное семейства виверровых. Двухлетнего экзотического зверька родом из Африки привезли из Новосибирского зоопарка в рамках ежегодной программы пополнения зооцентра. Чтобы сформировать вид, каждому животному нужна пара.

Африканский пушистик. Фото: @zoopiton

Поэтому самца поселили в вольер с девятилетней самкой по кличке Афина. Первая встреча прошла робко, но спустя некоторое время новоиспеченный жених начал потихоньку осваиваться и обследовать новый дом.

- Животное только две недели назад приехало, и ему еще нужно время привыкнуть к новым условиям и к своей паре - генетте Афине. Одна из задач зоопарка - это сформировать пары животных для комфортного пребывания. Но для того, чтобы звери дали потомство, должно пройти не менее полугода. В вольере у парочки генетт установлены пеньки и деревья, по которым они задорно скачут. Зверьки уже начали играть вдвоем, катаются по земле друг с другом на спинах. Пока что они скорее «дружат». Чем-то это похоже на наших домашних кошек, только происходит более экзотически, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Галанева, заведующая культурно-просветительским отделом МАУК Зоологический центр «Питон».

Парочка пятнистых генетт скачет до деревьям. Фото: @zoopiton

Пятнистые генетты ведут ночной образ жизни, питаются мелкими грызунами, насекомыми, фруктами. Днем они спят, до 10 утра могут играть. Пятнистые генетты средних размеров, в длину они достигают около полутора метров. Масса тела от одного до 13 килограммов. Генетты - осторожные животные, в дикой природе они селятся в норах, подальше от человека. В норах самки и рожают от одного до четырех детенышей за раз. Причем в течение десяти дней они остаются слепыми и месяц питаются только молоком матери.

Интересный факт - в Южной Америке и странах Средней Азии люди зачастую заводят себе сурикатов, которые относятся к мангустовым, выделены из семейства виверровых.

Стоит отметить, что у самца пятнистой генетты пока что нет клички. Возможно, сотрудники «Питона» объявят конкурс среди посетителей, которые дадут имя новому пушистому постояльцу.

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