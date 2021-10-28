«По вакцинации мы в антилидерах»: в Хабаровском крае снова выросла смертность от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов вновь озвучил безрадостные новости. Число заразившихся в Хабаровском крае растет ежедневно. В последние дни прирост составил около 50 человек. Если еще в конце прошлой недели регистрировалось около 320 случаев каждый день, то за последние сутки это число выросло до 375. Увеличилось число людей, болеющих в тяжелой форме и подключенных к аппаратам ИВЛ.

ВАКЦИНАЦИЯ

- По вакцинации мы в антилидерах. Средний показатель по России - 46,2%. А у нас - 35,9%. При этом по уровню вакцинации мы практически в два с половиной раза ниже среднероссийских значений. Средний показатель по России - 427, а у нас - 168. По вакцинации среди лиц 60+ мы также отстаем от средних значений. У нас - 38,5%, среднее по России - 44,5%, - рассказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Также Евгений Никонов напомнил о нововведениях по вакцинации. Теперь сделать прививку «Гам-Ковид-Вак» могут кормящие мамы. Кроме того, согласно изменениям в инструкции, теперь можно использовать вакцины от коронавируса и гриппа совместно.

НОВЫЕ СИЛЫ

Готовятся в регионе и к предстоящим нерабочим дням. Высока вероятность, что в этот период вновь вырастет число ковид-пациентов.

- Во время нерабочих и праздничных дней, уверен, будет большое поступление новых пациентов. Поэтому необходимо в лечебные нековидные учреждения максимально привлечь студентов и преподавателей медуниверситета. Нужно высвободить кадры для работы в «красных зонах». Если необходимо - менять учебные планы на ближайший месяц. Нам сейчас нужны люди, которые будут работать. Такое поручение дал и Михаил Мурашко. Поэтому я прошу медуниверситет адекватно отреагировать на это все, сейчас поменять планы и освободить студентов для работы в поликлиниках. Нам нужно снять нагрузку со всей системы здравоохранения и, в частности, с людей, которые сейчас работают на износ, - сказал Евгений Никонов.

ТЕСТИРОВАНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ

За неделю оперштаб по ковиду собирают уже во второй раз. Это необходимость, ведь есть множество проблем, решение которых должно быть найдено незамедлительно.

- Первое, что хотелось бы сказать - требования должны быть жесткими. Их смягчать никто не будет. Я думаю, что после выступления президента и поручений, которые он подписал, таких вопросов ни от каких органов уже не должно быть, - заявил Евгений Никонов.

Как отметил Евгений Никонов, сейчас в регионе решается вопрос о кратном увеличении тестирования. Для этого минфин уже выделил дополнительные средства.

- Губернатором Хабаровского края принято решение о дозакупке тестов на антиген коронавируса. Более 80 тысяч тестов должно в ближайшее время поступить во все учреждения, и вопрос обследования контактных людей и пациентов, которые поступают на плановое лечение в стационары, должен быть максимально быстро закрыт. До момента поставки полного объема тестов в стационарах это можно делать за счет ОМС. В первую очередь, нужно сделать так, чтобы у нас все были обеспечены тестами, чтобы мы могли вовремя выявлять новых пациентов. Для края мы добились существенного снижения стоимости этих тестов, почти в три раза, поэтому, я думаю, при такой поддержке губернатора все будет абсолютно нормально, - добавил зампред.

Кроме того, в краевом минздраве отметили, что возможность использовать ИХА-тесты позволяет выявлять случаи заражения коронавирусной инфекцией у людей без симптомов. Эта мера дает шанс более оперативно реагировать на выявление скрытых форм.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ

По количеству выявленных случаев инфицирования ковидом в регионе прирост - 14%. Стоит понимать, что в целом по России обстановка не самая радужная. По стране сейчас развернуто 290 тысяч коек, на амбулаторном лечении находится 1 миллион 55 тысяч человек. Таким образом, в целом в России болеет 1 миллион 345 тысяч человек.

- Есть регионы, в которых совсем низкая суммарная доля свободного коечного фонда. К великому счастью, мы туда не входим. Хотя наши соседи там уже появились, - добавил Евгений Никонов.

Сейчас в крае развернуто 2292 койки. Основной объем - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Большая часть пациентов с ковидом попадает в городскую больницу №10 Хабаровска. Там развернуто 500 коек. В случаях необходимости коечный фонд увеличивают, чтобы в резерве оставались места для новых пациентов.

- В Комсомольске-на-Амуре у нас развернуто 486 коек в больнице №2 и еще 150 в больнице №4. Загруженность коечного фонда там составляет порядка 85%. Буквально недавно начали функционировать койки в Амурской ЦРБ, всего там будет развернуто 50 коек. Дополнительные койки у нас появились в Николаевской ЦРБ. Там отмечался рост числа пациентов, и загруженность составляла порядка 90%, поэтому мы дополнительно открыли еще 15 коек. Всего в Николаевской ЦРБ развернуто 40 коек. С 25 до 35 увеличили количество коек в Верхнебуреинском районе. В Советской Гавани из 50 коек занято 38. В Ульчской ЦРБ из 24 коек занято 16, - сообщил Алексей Веселов, и.о. заместителя министра здравоохранения края, начальник управления организации медицинской помощи населению.

Кроме того, в сравнении с прошлым годом в России увеличилась смертность от коронавируса. Ежедневно сообщается о новом рекорде по количеству умерших в стране за сутки.

- В Хабаровском крае пошел рост по смертности, и это очень тревожно. Все взаимосвязано - сначала идет рост заболеваемости, а буквально через неделю наблюдается рост смертности, - сказал Евгений Никонов.

Среднероссийский показатель смертности от ковида и пневмонии составляет 5,2%, а в Хабаровском крае - 4,2%. Кроме того, увеличился средний возраст умерших. Средний возраст по России - 72 года.

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