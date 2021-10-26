Решение о введении новой системы было принято на основе рекомендаций медиков Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край занял 20 место среди регионов по числу заражений коронавирусом. Количество инфицированных растет, в больницах региона вновь открываются «красные зоны». Чтоы избежать жесткого локдауна по московскому сценарию, власти края решили ввести систему QR-кодов.

В Хабаровском крае прирост инфицированных в сутки за последний месяц увеличился на 0,4 процента. Для сравнения: на всем Дальнем Востоке этот показатель составляет 0,35 процента. За прошедшую неделю в регионе развернуто 210 «ковидных» коек. «Красные зоны» открыли в больнице имени Матвеева в Хабаровске и городской больнице имени Шульмана Комсомольска. Также со следующей недели коронавирусное отделение заработает в Амурской центральной районной больнице.

QR-КОДЫ

Решение о введении новой системы было принято на основе рекомендаций медиков с просчетом всех возможных вариантов событий. Полный локдаун для края - выход спорный, поскольку сильно ударит по малому бизнесу и его сотрудникам, а это весомая часть жителей региона. Система QR-кодов - более мягкое решение для сложившейся ситуации. Рестораны, кафе, спортзалы, кинотеатры, театры и другие малые предприятия продолжат работать, но впускать смогут лишь тех, кто не болеет ковидом.

- Новую систему контроля в регионе будут вводить поэтапно, чтобы у людей и у бизнеса была возможность подготовиться. С 1 ноября QR-коды вводятся для посещения культурных и спортивных массовых мероприятий. С 20 ноября без предъявления QR-кода на территории края нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел. Также с 20 ноября подобная система вводится для посетителей общепита. Контролирующие органы усилят работу по выявлению предприятий-нарушителей. Нарушил «антиковидные» требования (маски, термометрия, QR-код) - будь готов к административному протоколу или к закрытию, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Пропуск по QR-кодам планировали ввести для ночных развлекательных клубов. Но корректировки внес Владимир Путин, который обязал подобные заведения работать с 7:00 до 23:00 часов. Ночью клубы и бары должны быть закрыты.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

QR-код могут получить:

- люди, которые прошли все этапы вакцинации против коронавируса;

- те, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев с обращением к врачу и официальным диагнозом;

- жители края при наличии отрицательного ПЦР-теста. Анализ необходимо сдать в клинике, которая передает результат на «Госуслуги». Этот момент можно уточнить у сотрудников.

QR-код можно найти на сайте «Госуслуг», если у вас есть подтвержденная учетная запись. Данные хранятся в разделе COVID-19, либо в поисковой строке по запросу «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19». Если все поля пусты и сведений нет, сообщите об ошибке или обратитесь в клинику, в которой обслуживались.

Сложнее, когда нет учетной записи на «Госуслугах». Тогда необходимо обзавестись аккаунтом на этом сайте, подтвердить его в МФЦ или «Сбере». Затем нужно обратиться в обслуживающую клинику и подать данные об учетной записи.

В некоторых случаях гарантией того, что вы не болеете ковидом, может стать справка о вакцинации, перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест и медотвод. К последнему документу отношение скептическое - люди, которым в силу определенных заболеваний не положена прививка против ковида, находятся в группе риска.

«АНТИКОВИДНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ

С 30 октября по 7 ноября в Хабаровском крае объявлены выходные. Но отдыхать уйдут, конечно, не все. Органы исполнительной и муниципальной власти, подведомственные организации и культурные объекты продолжат работу в полном составе и в обычном режиме. Медицинские учреждения немного изменят график: с 1 по 3 ноября, а также 7 ноября - у врачей полноценные трудовые дни. 5 и 6 ноября медики будут работать по графику субботы.

Детские сады закрывать не будут, а вот школьников отправят на дополнительные каникулы до 7 ноября. Чтобы дети усвоили всю учебную программу, возможно, будет продлена одна из четвертей.

На «удаленку» рекомендовали уйти работникам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Непривитым сотрудникам в возрасте будет рекомендовано самоизолироваться.

Тем, кто сделал прививку от коронавируса, будут давать два выходных с сохранением зарплаты. Алгоритм освобождения регионам поручено проработать до 15 ноября. Отметим, что с мая 2021 года вакцинированным против коронавируса полагается один выходной.

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