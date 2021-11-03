Хабаровские школьники будут учиться очно, а вузы уйдут на дистант: новые ограничения из-за ковида Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае с 4 ноября начинают действовать новые ограничения из-за высоких темпов распространения коронавируса и низкого уровня вакцинации. Ограничения коснутся практически всех сфер жизни. Однако вводить дополнительные ограничения в сфере образования решили лишь частично. Школьники продолжат учиться очно, а вот у студентов вузов дистанционный режим продлится как минимум до 6 декабря.

- Детские сады, школы, колледжи работают в очном режиме. Мы посмотрели и поняли, что во время каникул все устремляются в торговые центры, туда, где развлекуха. Учеба, глубокое погружение, освоение новых знаний нужны школьникам. В отношении студентов вузов решение принято другое. Вузам рекомендовано до 6 декабря находиться на дистанционном обучении. Всем руководителям даны жесткие указания по организации процесса вакцинации студентов. Я не удивлюсь, если там со временем тоже появятся QR-коды, - заявил Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

При этом он добавил, что предупреждения о введении новых мер уже были озвучены.

- Говорят, что мы не предупреждаем, не говорим, а все, что случается, происходит внезапно. Это неправда. На протяжении нескольких месяцев правительство Хабаровского края из каждого утюга информировало население о необходимости вакцинироваться и том, что в случае неблагоприятного развития ситуации будут введены жесткие меры. К сожалению, эти жесткие меры пора вводить, и с завтрашнего дня они вступают в силу, - добавил Евгений Никонов.

Напомним, что с 4 по 12 ноября в Хабаровске и пригороде, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске и Совгавани закрываются торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные, культурные объекты. Предприятия косметических, бытовых услуг и общепит работают только навынос и доставку. Закрываются алкомаркеты, бассейны, фитнес-центры, детские комнаты. Аптеки, зоомагазины и точки торговли продовольственными товарами продолжают работать.

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