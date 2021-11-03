Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 9:20

Предполагаемая дочь хабаровского экс-чиновника Сергея Суковатого и ее муж получили сроки за педофилию

Жертвой пары, по данным следствия, стала их собственная дочь
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Насилие над девочкой открылось после того, как ее дедушка Сергей Суковатый попал под уголовные дела

Насилие над девочкой открылось после того, как ее дедушка Сергей Суковатый попал под уголовные дела

Фото: Администрация Хабаровска

В феврале 2021 года в один из хабаровских судов поступило чудовищное дело супругов В. Из материалов следовало, что муж и жена извращенно относились к своей маленькой дочери. Спустя более полугода горе-родителей отправили за решетку.

Насилие над девочкой, по материалам следователей, открылось после того как ее дедушка - опальный бывший главный дорожник Хабаровска Сергей Суковатый - попал под уголовные дела. Напомним, что экс-чиновника обвиняют в получении завуалированной взятки в 1,75 миллиона рублей. Бывшего начальника управления транспорта хабаровской мэрии задержали в 2020 году при попытке уехать в Китай.

Во время расследования обыски проходили и у родственников Сергея Суковатого. Оперативники, по неподтвержденной информации, пришли к младшей дочери экс-чиновника и ее мужу, у которых, по данным следствия, нашли шокирующие вещи. В частности, по словам источника «КП» в силовых структурах региона, речь идет о «видео порнографического содержания с участием их дочери».

- Снято оно было примерно два года назад. На кадрах показаны насильственные действия сексуального характера. На тот момент ребенку было около года, - добавил собеседник.

Возможное насилие вскрылось, когда ребенку было три с половиной года. Супругов В. задержали, девочку изъяли из семьи. Мужа и жену обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии, насильственных действиях сексуального характера (и подстрекательстве к ним), нескольких эпизодах изготовления и оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Учитывая деликатность дела и возраст потерпевшей, суд над дочерью экс-чиновника и ее мужем проходил в закрытом режиме, приговор не разглашается. «КП» располагает примерными цифрами: обвиняемым дали около 13 и 15 лет (по другим данным - в районе 15 лет каждому) колонии. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. Приговор в законную силу еще не вступил.

СПРАВКА «КП»

Сергей Суковатый занял пост начальника управления транспорта мэрии Хабаровска в ноябре 2016 года. С 2013-го он замещал руководителя ведомства.

Из идей Сергея Суковатого, воплощенных в жизнь, можно вспомнить реформу городского транспорта, в ходе которой массово банкротились муниципальные перевозчики, а также нашумевшее «сокращение дублирующих маршрутов» и отпущенные на вольные хлеба цены на проезд в общественном транспорте краевой столицы.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Расследование уголовного дела Сергея Суковатого завершено в Хабаровске

Экс-чиновника подозревают в получении крупной взятки и услуги по ремонту крыши (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ