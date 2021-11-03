Предполагаемая дочь хабаровского экс-чиновника Сергея Суковатого и ее муж получили сроки за педофилию

Насилие над девочкой открылось после того, как ее дедушка Сергей Суковатый попал под уголовные дела Фото: Администрация Хабаровска

В феврале 2021 года в один из хабаровских судов поступило чудовищное дело супругов В. Из материалов следовало, что муж и жена извращенно относились к своей маленькой дочери. Спустя более полугода горе-родителей отправили за решетку.

Насилие над девочкой, по материалам следователей, открылось после того как ее дедушка - опальный бывший главный дорожник Хабаровска Сергей Суковатый - попал под уголовные дела. Напомним, что экс-чиновника обвиняют в получении завуалированной взятки в 1,75 миллиона рублей. Бывшего начальника управления транспорта хабаровской мэрии задержали в 2020 году при попытке уехать в Китай.

Во время расследования обыски проходили и у родственников Сергея Суковатого. Оперативники, по неподтвержденной информации, пришли к младшей дочери экс-чиновника и ее мужу, у которых, по данным следствия, нашли шокирующие вещи. В частности, по словам источника «КП» в силовых структурах региона, речь идет о «видео порнографического содержания с участием их дочери».

- Снято оно было примерно два года назад. На кадрах показаны насильственные действия сексуального характера. На тот момент ребенку было около года, - добавил собеседник.

Возможное насилие вскрылось, когда ребенку было три с половиной года. Супругов В. задержали, девочку изъяли из семьи. Мужа и жену обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии, насильственных действиях сексуального характера (и подстрекательстве к ним), нескольких эпизодах изготовления и оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Учитывая деликатность дела и возраст потерпевшей, суд над дочерью экс-чиновника и ее мужем проходил в закрытом режиме, приговор не разглашается. «КП» располагает примерными цифрами: обвиняемым дали около 13 и 15 лет (по другим данным - в районе 15 лет каждому) колонии. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. Приговор в законную силу еще не вступил.

СПРАВКА «КП»

Сергей Суковатый занял пост начальника управления транспорта мэрии Хабаровска в ноябре 2016 года. С 2013-го он замещал руководителя ведомства.

Из идей Сергея Суковатого, воплощенных в жизнь, можно вспомнить реформу городского транспорта, в ходе которой массово банкротились муниципальные перевозчики, а также нашумевшее «сокращение дублирующих маршрутов» и отпущенные на вольные хлеба цены на проезд в общественном транспорте краевой столицы.

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