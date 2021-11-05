Заявления написали все сотрудники неотложки Облучья, к ним присоединились коллеги из села Пашково. Всего планируют уволиться 27 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Облучье 5 ноября прошла встреча главного врача скорой помощи Еврейской Автономной области (ЕАО) Владислава Когана и сотрудников неотложки, которые решили массово уволиться.

Как мы писали ранее, согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова до 15 ноября привиты от COVID-19 первым компонентом вакцины должны быть 80% сотрудников медицинской сферы, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

Данное постановление вызвало бурный протест среди сотрудников скорой медицинской помощи города Облучье. По их мнению, вакцинация должна быть добровольной, а подобные условия они считают принуждением. Сотрудники неотложки города Облучье написали заявление в прокуратуру с требованием проверки законности постановления главного санитарного врача.

Напомним, что помимо 15 сотрудников СМП Облучья заявления на увольнение написали их коллеги из села Пашково. В общей сложности в ЕАО по причине несогласия с требованием о вакцинации собираются уволиться 27 человек.

В беседе с «КП-Хабаровск» Владислав Коган рассказал о том, как прошла встреча с сотрудниками неотложки Облучья.

- Работники скорой находятся «на передовой», поэтому вакцинация для них очень важна. Конечно, нам бы хотелось, чтобы коллектив остался работать на своих местах, поэтому я и принял решение встретиться с работниками лично, - сообщил «КП» Владислав Коган.

Главный врач скорой ЕАО считает, что встреча прошла плодотворно.

- Конечно, я не могу утверждать, что никто не уволится, это личное решение каждого человека, но определенного взаимопонимания нам достигнуть удалось, - отметил Владислав Коган.

На вопрос о том, как будет решена кадровая проблема, если все сотрудники скорой помощи Облучья все-таки решат уволиться, главный врач пока не ответил.

- На данный момент еще есть время до 15 ноября. Мы очень надеемся, что коллектив удастся сохранить, но если нет, то будем искать варианты решения проблемы, - подытожил Владислав Коган.