Растление 53 мальчиков: суд вынес приговор по скандальному делу о сексуальном насилии над детьми в храме ЕАО

Настоятель местного храма растлевал мальчиков от 12 до 16 лет. Фото: Биробиджанская епархия РПЦ

Жуткая история с растлением десятков мальчиков, от которой по спине пробегает холодный пот, завершилась в ЕАО. Напомним, что в приграничном селе Амурзет настоятель и звонарь местного храма растлевали мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. Жертвами священнослужителей стали 53 ребенка.

В насилии над детьми обвинили 40-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет иеромонаха Спиридона (в миру – Юрия А.). По версии следствия, помогал ему и сам участвовал в растлениях 26-летний звонарь Сергей М.

ГОДЫ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ

Спиридон много времени проводил с ребятишками: преподавал информатику, занимался просвещением, нередко выбирался с детьми на экскурсии. У местных жителей не было оснований не доверять клирику - люди хорошо отзывались о нем, да и разве может священник навредить?

Но приставать к детям священнослужитель, как говорится в материалах дела, начал давно. Некоторые эпизоды датированы 2007 годом, один случай произошел в Китае, куда настоятель храма возил детей на экскурсию. Позже к Спиридону присоединился звонарь.

Как именно священнослужителям удавалось завлекать детей - неизвестно. По словам источника «КП» в силовых структурах, иеромонах иногда употреблял с мальчиками алкоголь и наркотики. Всего на счету клирика 51 эпизод растления, за спиной звонаря - пять психически травмированных мальчика. Два преступления иеромонах и Сергей М. совершили вместе.

МОЛИЛИСЬ НЕ ТЕМ СИЛАМ

В ноябре 2019 года местная жительница заподозрила неладное и обратилась в Следком с просьбой проверить Спиридона. Ряд изложенных женщиной фактов подтвердились во время обысков у настоятеля и звонаря. Тогда силовики, по словам собеседника, нашли у священнослужителей коллекцию порнографии и другие «нетипичные для служителей храма предметы».

Иеромонаха и звонаря отправили в СИЗО, расследование закрыли, так как речь идет о детях. Церковь освободила Спиридона от всех послушаний и отстранила от служения. Спустя два года скрупулезного сбора доказательств, обвиняемым вынесли приговор.

- Бывший настоятель храма приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью сроком на восемь лет и с ограничением свободы на два года. Звонаря осудили на 12 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью сроком на семь лет и ограничением свободы на два года, - сообщили «КП» в прокуратуре ЕАО.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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