Сын хабаровского блогера-путешественника, пропавшего при странных обстоятельствах, раскрыл подробности гибели отца

Андрей Оплято путешествовал с двумя своими лайками Фото: Instagram @oplyato57

Этой осенью широко известный в Хабаровске блогер, рыбак и охотник Андрей Оплято решил отправиться по хорошо известному ему маршруту, совместив сплав с охотой и рыбалкой. В его планах было преодоление участка от впадения реки Улун в реку Кур до моста через реку Кур.

13 октября блогер выложил в соцсети фото из Санболи. Он приехал туда к своему приятелю, оставил там документы и ключи от квартиры и отправился в путь. 24 октября Андрей Оплято должен был вернуться в Санболи и выйти на связь, но этого не случилось.

Родственники забили тревогу. Первыми на поиски Андрея Петровича отправились хабаровские волонтёры. Им удалось обнаружить двух собак Андрея, его лодку в воде и впоследствии тело.

ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Версий относительно гибели блогера было множество. Предполагали и криминал, и сердечный приступ, а некоторые даже мистику. Всё оказалось проще и от этого страшнее.

- В этой ситуации было очень много странностей, нестыковок, разные люди говорили разное, - рассказал «КП – Хабаровск» Максим, сын Андрея Оплято. – Даже гиды по горным рекам из Комсомольска-на-Амуре писали, спрашивали, как такое вообще могло произойти с Андреем Петровичем. На фоне всего этого, конечно, были разные подозрения. Но по последним данным выяснилось, что всё-таки это была трагическая случайность. Через реку упал кедр, еще молодой, видимо, ветром с корнем вырвало. У отца в рыболовных кругах, кстати, было прозвище Таймень. И, как я предполагаю, он ночью мышачил (ночная ловля ленка и тайменя на искусственную мышь – прим. ред.), не заметил в темноте поваленное дерево и врезался в него. Лодка перевернулась. Как говорят спасатели, он пытался выбраться из лодки, но нога, видимо, застряло и его тянуло течением вниз. Там, в принципе, неглубоко, но застрявшая нога не дала ему выбраться.

В итоге, несмотря на предположения о сердечной недостаточности и многие другие версии, причина смерти оказалась проще и от этого страшнее - Андрей Оплято, опытный рыбак, знавший маршрут как свои пять пальцев, утонул.

Андрей Петрович был хорошо знаком многим Хабаровчанам. Фото: Instagram @oplyato57

ЧЬЯ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Как рассказывает Максим Оплято, лодку отца кто-то из рыбаков или охотников увидел в реке еще 22 октября. Сообщили участковому, но в силу того, что место находится практически на стыке двух районов Хабаровского края вопрос с определением сферы ответственности и дальнейшими действиями затянулся.

- Дело в том, что Литовко и Санболи – это Амурский район, а дальше разграничение проходит по фарватеру реки Кур. То есть по одной стороне Амурский, а по другой Хабаровский район. Дальше река уходит в сторону, а граница поднимается вверх. И когда дежурный опросил первого свидетеля, они поняли, что это не Амурский район, а Хабаровский. И соответственно перебросили дело в Хабаровский район. Это тоже заняло время. Ну и опять же, разговор был только о лодке, естественно это не было причиной поднимать вертолет, - объясняет Максим Оплято.

Когда стало известно о том, что пропал человек, первыми к месту пошли волонтеры. Это было 30 октября. К вечеру того же дня стало известно, что Андрей Оплято погиб.

- Волонтеры его обнаружили первые, проползли по этому дереву, всё увидели и сообщили, - делится сын блогера. – Волонтеры засняли место происшествия на фото и видео и вызвали туда МЧС.

В итоге, 31 октября борт МЧС отправился на место происшествия для выяснения деталей и олько после этого вернулись с представителями правоохранительных органов для того чтобы забрать тело.

- Трижды мне не давали подтверждения, что отец погиб. На четвертый раз я полетел туда сам, - рассказывает Максим Оплято.

С маршрутом сплава Андрей Оплято был знаком более 35 лет. Фото: Instagram @oplyato57

ПРЕДЧУВСТВИЙ НЕ БЫЛО

Как рассказал Максим Оплято редакции «КП – Хабаровск», изначально никто слишком сильно не обеспокоился.

- Отец был опытным рыбаком и охотником, ходил по этому маршруту больше 35 лет. Тем более, у него были лицензии на изюбря. Он планировал поохотиться в верховьях,- вспоминает Максим Оплято. – Поэтому мы надеялись на лучшее до последнего.

История, к которой у родных и друзей погибшего, да и у многих Хабаровчан, было множество вопросов, прояснилась. На деле всё оказалось проще, и от этого горче и страшнее.

Редакция «КП – Хабаровск» выражает соболезнования родным и близким Андрея Оплято. Он навсегда останется в памяти своих многочисленных друзей и знакомых, как добродушный человек с двумя лайками и множеством интересных историй.

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