Врачи скорой в Амурске сделали из носилок санки и катили пациента по льду

Произошедшее попало на видео и разлетелось по соцсетям Фото: Скриншот с видео

Хабаровский край накрыло редко природное явление – ледяной дождь. Машины, деревья, дороги, тротуары – все было сковано скользкой коркой. Люди массово получали травмы, некоторые не могли самостоятельно добраться до больниц. Последняя ситуация произошла в Амурске, где мужчина упал у подъезда и не мог встать.

Возле дома №69 по Комсомольскому переулку местная жительница увидела мужчину. Он лежал на пригорке на льду и самостоятельно подняться не мог. К мужчине прибыла скорая помощь, но подъехать к пострадавшему машина не смогла. Дело в том, что дорога была намертво скована льдом, а коммунальщики не успели рассыпать противогололедную смесь.

Врачи проверили состояние мужчины (он был сильно пьян) и решили доставить его до машины скорой, чтобы оказать нужную помощь. Идти пострадавший не мог, поэтому к нему подкатили носилки. Но унести мужчину медики не смогли, поэтому проявили чудеса смекалки. Из носилок фельдшеры сделали подобие санок и катили их по льду до машины.

- Никакого криминала не было, наши сотрудники пытались сделать как лучше. У нас есть специальные жесткие носилки, которые предназначены для больных с травмами головы и позвоночника. Слава богу, что взяли именно их, потому что если была бы обычная «каталка», то ее бы не завезли на пригорок. Мужчину погрузили на носилки, довезли до машины, а он встал и ушел, - рассказал «КП» Анатолий Сопов, заведующий станцией скорой медицинской помощи Амурской центральной районной больницы.

Произошедшее попало на видео и разлетелось по соцсетям. Комментаторы аплодируют врачам за их смекалку и самоотверженность. «Медики просто молодцы», - пишут пользователи интернета.

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