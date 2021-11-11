«Испытывают выгорание»: министр здравоохранения Хабаровского края рассказал об увольнениях медиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае 17 недель подряд регистрируются высокие темпы заболеваемости. Медики работают на износ. Сейчас, в период нового роста заболеваемости, на больничных находится немало врачей. Проблемы возникают во всех направлениях.

- Я вынужден констатировать, что за 9 ноября, впервые за последние 2-3 месяца, у нас появились необеспеченные вызовы на дом. К сожалению, это так. Медработники сейчас тоже болеют. Есть недостаток волонтеров, поэтому система здравоохранения работает на пределе. Это уже даже не обсуждается. Есть случаи выгорания, люди увольняются. Сейчас всем очень тяжело. Тем не менее, мы держим ситуацию и стараемся ее нивелировать, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

17 недель регион держится на пике заболеваемости. За последние две недели прирост произошел с 315 случаев в сутки до 507.

- Между тем, в регионе за все время заболело 98 922 человека. Среднесуточный темп прироста составил 0,5 – это несколько выше, чем в целом по России. Только по причине ковид умерло 940 жителей региона. Большой вклад вносит досуточная летальность – это те больные, которые игнорируют вакцинацию и все рекомендации. В итоге, они поступают в стационары слишком поздно. По России в досуточной летальности мы занимаем второе место с конца. Безусловно, есть вклад удаленных районов и отсутствие возможности совершить санитарную транспортировку. Но наибольший вклад на досуточную летальность вносят диссидентские настроения. Я уже не знаю, как это объяснять, - заявил Юрий Бойченко.

В регионе развернуто 2 553 койки. Минздраву приходится практически ежедневно открывать все новые и новые койки. Сейчас в отношении районов имени Лазо, Бикинского и Вяземского прорабатывается вопрос по открытию дополнительного ковидного госпиталя. Хабаровск и район имени Лазо уже перегружены.

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