Организаторам турпоходов на Хехцир к упавшему Ан-26 грозит уголовное дело Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Недавно, в сентябре 2021 года на территории заповедника «Большехехцирский» произошло крушение самолета АН-26. На его борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Трагическая история привлекла внимание и вызвала сочувствие общественности. Однако у кого-то ситуация вызвала не сочувствие, а желание на ней заработать. В ноябре 2021 предприимчивые хабаровчане начали предлагать сводить желающих к месту катастрофы, поглазеть на обломки. Циничные экскурсии вызвали интерес у жаждущих впечатлений граждан. А организаторами таких квестов в свою очередь заинтересовался следственный комитет.

Дело в том, что самоназванные экскурсоводы не учли одной детали: место крушения находится на той часть заповедника, которую самовольно посещать запрещено законом. Это не просто запрет ради запрета. На территории заповедника обитают амурские тигры, медведи и другие хищники. Организаторы экскурсий, приводя людей в заповедную тайгу, подвергали их жизнь вполне реальной опасности.

- По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - говорится в сообщении Следственного комитета.

В ходе проверки следователями устанавливаются обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение. Организаторам может грозить уголовное дело.

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