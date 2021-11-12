Медотвод не заменяет QR-код: в минздраве Хабаровского края поделились новыми подробностями

Справка о медицинском отводе. Фото предоставлено «КП-Хабаровск»

В сети появилась информация о том, что справка о медотводе от вакцинации может заменить QR-код при посещении многих мест. Однако в министерстве здравоохранения Хабаровского края заявили, что эта формулировка в корне не верная, слова слишком общие.

Справка о медицинском отводе от вакцинации не может заменить QR-код при посещении общественных мест Хабаровска.

-Справка о медицинском отводе не заменяет QR-код. Медотвод не дает права проходить туда, где требуется QR-код. Нужен либо код переболевшего, либо вакцинированного. С медотводом можно совершить перелет или воспользоваться междугородним транспортом. Вместе с этим документом обязательно нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов, - рассказала «КП-Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Стоит отметить, что 1 декабря летать и покупать билеты в аэропорту можно будет только с QR-кодом. Также людей с медотводом не пустят в кинотеатры, кафе и другие общественные места.

Прививка от ковида противопоказана тем людям, у которых есть аллергия на один из компонентов вакцины – например, отек Квинке в анамнезе. Также к противопоказаниям относится беременность до 22 недели, возраст до 18 лет и индивидуальная непереносимость препарата. Медотвод могут предоставить либо на временный, либо постоянный срок, в зависимости от тяжести болезни.

Напомним, с 1 декабря в Хабаровске готовятся к введению QR-кодов в терминале международного аэропорта и на железнодорожном вокзале. Вопрос прорабатывается совместно с федеральными ведомствами. QR-код понадобится тем, кто планирует улететь или уехать в другие регионы России и за пределы страны, а также прибывающим в краевую столицу.

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