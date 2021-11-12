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Здоровье12 ноября 2021 9:11

Хабаровчане не смогут попасть в торговые центры без предъявления QR-кода

Такие нововведения вступят в силу с 13 ноября
Анастасия НУРАДИЛОВА
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С 13 ноября в Хабаровском крае начнется второй этап введения QR-кодов

С 13 ноября в Хабаровском крае начнется второй этап введения QR-кодов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 13 ноября в Хабаровском крае начнется второй этап введения QR-кодов. С субботы новая система будет действовать в ТЦ, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах. Также, к QR-кодам подключат бани, фитнес-центры и бассейны.

- С субботы жители Хабаровского края при входе в торговый центр должны будут предъявить QR-код о вакцинации или болезни в течение полугода. Вместо QR-кода можно показать сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Также, новые требования будут действовать в магазинах и крытых рынках, площадь которых составляет от 1000 квадратных метров. Ограничения коснутся 160 торговых центров и 150 магазинов. Предъявить QR-код придется и в строительных гипермаркетах края.

Напомним, с 1 декабря возможно введение QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.