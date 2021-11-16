Амур у Хабаровска, Комсомольска и Николаевска замерзнет позже, чем обычно

Из-за высоких температур реке не удается замерзнуть Фото: Мария ЛЕНЦ

Осень 2021 года в Хабаровском крае уже вошла в историю, как одна из самых теплых. Но и это еще не все. Новые рекорды будут побиты в этом году и по срокам ледостава на Амуре. Пока из-за высоких, для ноября, температур, река не замерзает. Гидрологи отмечают, что крепкого льда в этом году не стоит ждать слишком скоро.

- У Хабаровска ледостав мы ждем к концу ноября. В Комсомольске-на-Амуре сейчас ситуация обстоит так же. Обстоятельства сложились так из-за затяжной теплой осени. Примерно 25 ноября ледостав ожидается у Города юности, чуть позже – в Хабаровске. Все зависит от температуры воздуха. Как холодные дни придут раньше, то и Амур замерзнет быстрее. А если температура будет такой высокой, как в предыдущие дни, то рост замедлится, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Ефремова, начальник отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Напомним, что буквально недавно у Николаевска-на-Амуре вырос уровень Амура. Река за сутки увеличилась на 45 сантиметров.

- Это связано с нагонными приливными явлениями. Пока ситуация не повторялась, но и ледохода там тоже нет. Ожидается, что ледоход там начнется со дня на день, - добавила гидролог.

Напомним, что в 2020 году ледостав на Амуре у Хабаровска, Комсомольска и Николаевска тоже установился в конце ноября. В целом в регионе лед на реках образовался на 7-10 дней позже обычно. Причина тому, опять же необычайно теплая осень.

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