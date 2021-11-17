Вынесла на руках десятки солдат: в Магадане ушла из жизни единственная в регионе участница Курской битвы

Александра Сафронова с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Фото: @nosovlive.ru Фото: Социальные сети

В Магаданской области из жизни ушла участница Курской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Александра Сафронова. Жизнь героини оборвалась в 98 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, Александра Васильевна была одной из самых активных участниц Совета ветеранов Магаданской области. Первые лица региона и ведомства выразили свои соболезнования родным и близким Александры Сафроновой.

«Я БЫЛА СИЛЬНАЯ»

Когда началась война, Саша была в пионерском лагере - работала там вожатой. Тогда сорваться в армию еще не могла, не хватало лет. Дождавшись совершеннолетия, Александра приняла взрослое решение и поехала защищать Родину.

1942 год. 18-летняя Саша Сафронова отправляется на фронт, будучи студенткой медицинского училища. На руках у девушки документы о прохождении ускоренных курсов медицинских сестер, курсов по парашютному делу и водительские права. Обучение хоть и длилось всего два месяца, программа была очень насыщенной. Каждый день был расписан по минутам. Подъем в шесть часов утра, умывались, завтракали и до 11 вечера занятия. Уже в мае 1942 Александру отправляют санинструктором в 7 воздушную дивизию. Именно с ней Александра Сафронова и прошла всю войну, которая закончилась для девушки 11 мая 1945 года на границе с Австрией.

Главной обязанностью юной Саши было вытаскивать раненых солдат с поля боя. Как рассказывала Александра Васильевна в одном из интервью, она была достаточно крепкой, сильной и высокой в те годы.

- В молодости я могла спокойно закинуть на спину мешок картошки и отнести его куда нужно, - вспоминала Александра Сафронова.

Первое боевое крещение Александры произошло под Москвой. Но самыми тяжелыми, по мнению ветерана, были бои в Вене. Там же Саше удалось познакомиться с американскими союзниками. Как позже вспоминала Александра Васильевна, больше всего ее поразил размер обуви американских солдат - все мужчины были крупными, как на подбор.

А о боях на Курской дуге у девушки остались достаточно тяжелые воспоминания.

- Там наши соединения теряли почти весь личный состав, раненых считать не успевали, хотелось плакать, когда видела их мучения. Не оставалось командиров, а полком командовал комсорг Александр Тарин. Все очень боялись попасть в плен, - рассказывала Александра Сафронова в интервью «Магаданской правде».

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КОЛЫМА

В Магаданскую область Александра попала благодаря брату. Он работал механизатором на секретном уральском заводе, когда его с коллегами перевели на Колыму. До 1953 года никто из сотрудников завода выехать оттуда не мог. А после 1953-го брат уехал в Душанбе, где Александра жила с мужем и дочерью. Жара мужчину утомила, и он вернулся обратно на Север, переманив при этом семью сестры.

В Магаданской области Александра продолжила работу в медицине. Сначала была медсестрой в больнице при руднике на Утинке (Ягоднинский район). А когда заключенных распустили, рудник опустел. После этого девушка попробовала себя в качестве лагерной медсестры, но через два года поняла, что эта работа не по ней - сложно было с уголовниками. Позже Александра работала лаборантом в районной больнице в Ягодном. А после переехала в Сусуман, где сначала работала в детском саду, а после выхода на пенсию - в местной ЦРБ.

Последние годы жизни Александра Васильевна провела в Магадане.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Александра Васильевна Сафронова воевала в составе Воронежского 2 и 3 Украинских фронтов, была санинструктором 7-й воздушной десантной дивизии. Участвовала в Корсунь-Шевченковской операции, форсировании Днепра, Яссо-Кишиневской, Орловско-Курской битвах, в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии.

Была награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова, «За победу над Германией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «Ветеран труда РФ» и многими юбилейными.

До своей кончины являлась членом Президиума областного Совета ветеранов и возглавляла множество ветеранских организаций.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубочайшие соболезнования семье Александры Сафроновой.

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