Проклятая дорога: большегруз протаранил поезд на Дальнем Востоке. Фото: источник «КП».

Уже второе, за последние несколько недель, ужасное ДТП с поездом происходит в Приамурье. Недалеко от поселка Магдагачи большегруз протаранил кабину машинистов. В этот раз локомотивной бригаде удалось выжить. Однако, глядя на фото и видео с места событий, в жилах стынет кровь. Сейчас машинист доставлен в больницу с множеством переломов.

«В ДВЕРЯХ ТРУБА ДОГНАЛА»

Ужасный грохот раздался недалеко от станции Гонжа в Магдагачинском районе. Примерно то же услышали жители Свободненского района 23 октября 2021 года. В обоих случаях в движущийся поезд влетел большегруз.

- Помощник успел отбежать в локомотиве, машиниста сильно зажало. Орет, лежит. МЧС вызвали, - взволнованно рассказывает очевидец произошедшего ЧП.

- Машиниста в дверях труба догнала, - добавил еще один очевидец.

УРАЛ перевозил трубы. Фото: источник «КП».

Судя по всему, виновником ДТП в очередной раз оказался водитель авто. Мужчина на УРАЛе с надписью «ГАЗСТРОЙПРОМ» вез трубы для газопровода. По всему видимому, мужчина не успел завершить движение и заднюю часть грузовика снес движущийся поезд. Судя по фотографиям, попавшим в сеть, в момент удара в кузове УРАЛа находилась как минимум одна труба. Именно она и уничтожила кабину товарного поезда, где находились машинист и его помощник.

- Он протянул 200 метров от переезда экстренное, когда врезался. Ну, живые мужики, зажало только, - рассказал один из очевидцев.

Что заставило водителя УРАЛа выехать на переезд, когда в зоне видимости уже находился поезд – остается загадкой.

После столкновения труба осталась невредима. Фото: источник «КП».

Сейчас машинист доставлен в больницу с множественными травмами.

- Медик сказал, переломанный. Еще неизвестно остались ли целы органы. Руки и ноги чистые, сильный ушиб грудной клетки и позвоночника. Не знаю, что будет дальше, - добавили очевидцы.

На момент госпитализации машинист был в сознании.

СЛЕДСТВИЕ РАЗБЕРЕТСЯ

Помимо поезда и трубовоза повреждены три опоры контактной сети, габарит пути нарушен. В связи с эти прогнозируются задержки пассажирских поездок №2 сообщением Москва-Владивосток, №325 сообщение Хабаровск-Нерюнгри, №6412 – Сковородино-Магадагачи. Сейчас развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ДТП.

Кабина машинистов оказалась всмятку. Фото: источник «КП».

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законов о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что 23 октября в движущийся поезд в Свободненском районе врезался КАМАЗ. От удара состав сошел с пути, а помощник машиниста скончался от полученных травм. Водитель грузовика также погиб на месте.

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