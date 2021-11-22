«Все работы хороши - выбирай на вкус»: в Хабаровском крае появились вакансии контролеров QR-кодов

Новая профессия - контролер QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С недавнего времени на ресурсах для соискателей начали публиковать вакансии контролеров QR-кодов. Об этом сообщает служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников.

На сегодняшний день по России открыто порядка ста таких вакансий. Также проверка QR-кодов начала входить в обязанности других сотрудников - охранников, администраторов и так далее. Чаще всего таких сотрудников ищут торговые центры и заведения общепита. В среднем работодатели предлагают контролерам зарплату размером в 23 тысячи рублей при пятидневке или сменном графике.

Однако контролеры QR-кодов пока еще не слишком популярны на рынке труда. Из-за того, что пропускную систему в крае ввели чуть раньше обещанного, многие работодатели вышли из положения, не прибегая к расширению штата.

- Были на выходных в ТЦ «Броско Молл» и в нескольких крупных магазинах, - рассказывает «КП» - Хабаровск» хабаровчанка Виолетта Савченко. - В «Броско» код на входе проверяет охранник, а в кинотеатре контролер. Паспорт не спрашивали. В остальных магазинах эту функцию также выполняет охранник. В одном из крупных непродовольственных проверяли QR-код и спрашивали паспорт, но если не было даже кода, все равно пропускали. Говорят, что предупредили о гражданской ответственности.

Отметим также, что, по данным службы исследований hh.ru, работодатели стали чаще требовать наличие заветного кода при приеме на работу. В России в ноябре таких вакансий стало на 34% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие требования предъявляют к сотрудникам сферы образования, обслуживания, а также почему-то сферы IT.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

С 1 декабря при авиаперелетах жителям Хабаровского края потребуются QR-коды

Решение было принято на заседании оперативного штаба (подробнее)

Стало известно, куда будут пускать по QR-кодам в Хабаровске и Комсомольске: публикуем полный список

Источник «КП» - Хабаровск» рассказал, куда будет нельзя попасть без QR-кода в Хабаровске (подробнее)