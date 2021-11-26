Назвала слепого кота в честь героя Warcraft: ютубер-миллионник Алина Рыжехвост из Хабаровска раскрыла подробности своей жизни

Алина на фоне любимых инструментов. Фото: alina_gingertail

Алина Рыжехвост - талантливый музыкант и Youtube-блогер из Хабаровска с 1,43 миллионами подписчиков. На данный момент на ее канале 186 миллионов просмотров. Популярность девушки давно вышла за пределы России, ее упоминают крупные тематические издания по типу «Мира Фантастики» и не только. Девушка подробно рассказала «КП» - Хабаровск» о том, как повлияла на ее творчество и жизнь пандемия ковида, о своей любви к котикам-инвалидам, о том, как создать гениальное видео, а также об отношении к Хабаровску и другом.

ПОЧЕМУ РЫЖЕХВОСТ?

«Изначально «Рыжехвостом» меня назвал один товарищ. Если бы я знала, что буду вести крупный канал, задумалась бы о настоящем псевдониме. Фамилию раскрывать не вижу смысла. Тот, кому интересно, найдет ее в интернете. А «Рыжехвост» уже давно прижился, поэтому и оставила».

Также девушка известна под именами Alina Gingertail, Фолк-дева, Эльфийка и Ариэль.

С эльфийскими ушами. Фото: alina_gingertail

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ КАНАЛ

Напомним, Алина Рыжехвост до переезда в Хабаровск жила в Благовещенске, где была солисткой в фолк-ансамбле «Зеленая пинта». В 2012 году она завела канал на YouTube, а с 2014 года начала публиковать первые видео.

«Канал начинался со съемок моих домашних «живых» выступлений. Я просто выкладывала их в интернет, чтобы показывать друзьям и родственникам, не думая о том, что это перерастет во что-то большее. Постепенно стала пробовать делать домашние видео с несколькими инструментами. Их я снимала на фотоаппарат моего друга, микрофона у меня тогда еще не было и поэтому приходилось обрабатывать ужасный звук с фотоаппарата. Монтировала все это на слабом нетбуке, который даже нужных программ толком не тянул. Мне кажется, с тех пор качество видеороликов немного выросло».

КАК УДАЛОСЬ НАБРАТЬ МИЛЛИОН?

«Я просто выкладывала видео, и люди подписывались. Несколько первых работ мой друг опубликовал на сайте «Пикабу». Но на то они и первые - были плохого качества. Однажды я получила там достаточно много хейта и попросила друга их больше не выкладывать. Но потом все же решила продолжить. Я не заметила рубежа, с которого канал начал расти – сама каждый раз удивляюсь! Когда-то я не ожидала и тысячи человек, а уже миллион. Здорово!»

Алина с Иллиданом. Фото: alina_gingertail

О ПРОИЗВОДСТВЕ ВИДЕО

«Вначале я все делала сама, а сейчас у меня появился звукорежиссер, а год назад и оператор. Большую часть времени занимает запись: сначала нужно разобрать мелодию, разложить ее на партии, выбрать подходящие инструменты, разучить партии на них и записать по очереди. Очень легкую мелодию я запишу за день, сложную могу делать очень долго. Я просто исполняю композиции, которые мне нравятся!».

Red Alert 3 - Soviet March - TRUE EPIC RUSSIAN COVER – это самое популярное видео на канале Алины. Оно было опубликовано еще в 2016 году. Работа сделана в соавторстве с другими блогерами и она представляет собой авторское исполнение заглавной темы из компьютерной стратегии Command & Conquer: Red Alert 3. На данный момент этот ролик просмотрели больше 8 миллионов раз. Видео пестрит стереотипными образами русских в «клюквенной» манере.

«Видео по игре Red Alert предложили сделать ребята с канала Клюква Шоу. Они написали аранжировку, и мы записали его и сняли каждый у себя дома. Монтировали свои версии по отдельности».

КАК СВЯЗАНА ЛЮБОВЬ К КОШКАМ И WARCRAFT

В обнимку со слепым котом Иллиданом. Фото: alina_gingertail

Помимо музыки и YouTube-канала, важной частью жизни Алины являются кошки. Девушка их просто обожает. У нее дома живет целых пять усатых мурлык. Причем трое из них инвалиды. Также Алина кормит и ухаживает за уличными котейками.

«Я очень люблю кошек. Всего дома у меня живет пять кошек, двоих из них я взяла из приютов и двоих забрала с улицы, еще одна кошечка домашняя. Трое котов инвалиды: слепой котик Иллидан и двулапые Кузя и Веля. Иллидан приехал ко мне уже освоившийся, ранее он жил в «Добром доме», там его полностью обследовали».

Стоит отметить, что Иллидан – это персонаж игры Warcraft – гибрид ночного эльфа и демона, которому сожгли глаза изумрудным пламенем, подарив особое магическое зрение.

«Двулапых котиков я забрала из приюта «Милосердие», там их спасли от смерти. Вначале им требовалось обрабатывать швы после ампутаций и не давать лениться, заставлять двигаться. Кузя у меня не ходил почти месяц, поэтому я покупала ему коврики, чтобы не скользил. Теперь он быстро бегает, прыгает и хулиганит. У Кузи оказалась мочекаменная болезнь, которую уже вылечили, теперь я присматриваю за его состоянием. В принципе животные-инвалиды ничем не хуже здоровых - они такие же веселые, игривые, драчливые, как и обычные».

О ЛЮБИМЫХ ВЕЩАХ

«У меня много любимых фильмов, даже не знаю с чего начать. Всегда могу процитировать что-то из «Скотта Пилигрима» или «Джея и молчаливого Боба». Также обожаю компьютерные игры – все части «Ведьмака», Skyrim, Dragon Age, и платформеры. Также мне нравится участвовать в играх ролевиков-реконструкторов».

В костюме ролевика. Фото: alina_gingertail

ПРО УСПЕХ И ДЕНЬГИ

«Мне кажется почти любой успех - это удача и труд. На мой взгляд, важно, имея талант, суметь его применить в той области, которая интересна не только тебе, но и другим людям. Сейчас YouTube приносит мне доход за счет монетизации. Иногда я делаю рекламные видео, но это бывает очень редко. Предложения от других блогеров время от времени тоже приходят».

БЫТЬ БЛОГЕРОМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТЯЖЕЛО?

«По мне, расположение никак не влияет на это. Я начинала вести канал еще в Благовещенске. Сделала несколько совместных видео с ребятами из Москвы и Челябинска, все снимали у себя дома. У меня довольно много зрителей из других стран, географические границы здесь не имеют значения. Я работаю из дома и почти не контактирую с другими музыкантами».

О ПАНДЕМИИ COVID-19

«Пандемия никак не отразилась на канале, я все так же записываю и снимаю все дома».

Алина играет на инструменте. Фото: alina_gingertail

ОБ ОТНОШЕНИИ К ХАБАРОВСКУ

«Хабаровск - приятный город, уютный и красивый. Уезжать отсюда пока не собираюсь, мне здесь нравится».

СТОИТ ЛИ НАЧИНАТЬ ВЕСТИ СВОЙ КАНАЛ В 2021 ГОДУ?

«Стоит, если хочется делать контент, а не получить мгновенную популярность. Найти свои сильные стороны и делать то, что любишь. Интересные видео с хорошей подачей найдут своего зрителя. Даже в 2021 году».

КАКИЕ МИНУСЫ ЕСТЬ У YOUTUBE?

«Недавно убрали дизлайки, как по мне это не лучшее решение платформы».

Окруженная красотой. Фото: alina_gingertail

БЫЛО ЛИ ТАКОЕ, ЧТО ХОТЕЛОСЬ БРОСИТЬ КАНАЛ?

«Таких моментов нет, но недавно, например, я болела месяц и не могла заниматься записью».

А ЧТО ЕСЛИ YOU TUBE ЗАБЛОКИРУЮТ?

«Если заблокируют, то по любому появится его аналог. Эта ниша не останется пустой. И всегда можно завести аккаунт в TikTok. У меня нет далеко идущих планов – делаю, что могу, а там как пойдет, смотря по обстоятельствам».

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