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Дом. Семья26 ноября 2021 7:48

Артефакт из вечной мерзлоты: рыбак в Хабаровском крае нашел бивень мамонта

Находка перешла во владение Аяно-Майского краеведческого музея
Ольга ЗАМЯТИНА
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ФОТО: МКУ «Районный краеведческий музей Аяно-Майского муниципального района»

ФОТО: МКУ «Районный краеведческий музей Аяно-Майского муниципального района»

Во время рыбалки в одном из рукавов реки Мая житель Нелькана Станислав Никифоров совершил редкую находку. В одном из мест возле берега грунт обвалился в воду и из-под слоя вечной мерзлоты показался бивень мамонта.

Рыбак передал уникальный артефакт в краеведческий музей Аяно-Майского района в селе Нелькан.

- Он более двух метров длиной и весит 27,8 кг. У нас уже был в коллекции часть бивня, фрагмент черепа и зуб мамонта, а тут почти целый огромный бивень, - рассказали в краеведческом музее.

Аяно-Майский район по своему климату схож с соседней Якутией, поэтому района по климатическим условиям ближе к соседней Якутии, поэтому такие находки не являются чем-то из ряда вон выходящим.

По словам сотрудников краеведческого музея, они очень рассчитывают, что кому-либо из жителей района могу попасться на глаза останки и других доисторических животных. Гораздо более странной находкой является найденный в Комсомольске-на-Амуре в апреле этого года фрагмент бивня. Пока неизвестно, остался ли он в месте обитания, или его принесло откуда-то течением Амура.

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