Вылет десяти рейсов задерживается из аэропорта Хабаровска

Мощный циклон нарушил авиасообщение в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Циклон, обрушившийся на регион, внес существенные изменения в авиасообщение. Так, 22 ноября шесть рейсов не смогли приземлиться в Хабаровске и ушли на запасные аэродромы. В частности, из них один был из Шереметьево, он улетел в аэропорт Южно-Сахалинска.

- Когда хабаровский аэропорт уже мог их принять, они не стали возвращаться, остались в Южно-Сахалинске для отдыха экипажа до следующего дня, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник из ОАО «Хабаровский аэропорт». - Впрочем, это закономерно, из Москвы перелет был длинным, плюс пришлось уходить на запасной.

Напомним, что 22 ноября на Хабаровский край обрушился циклон. Обильный снегопад, метель и ветер порывами до 20 метров в секунду серьезно осложнили обстановку на автодорогах края, парализовали авиасообщение и стали серьезной проблемой для пешеходов.

На сегодняшний день, 23.11.2021, по информации пресс-службы Хабаровского аэропорта, задерживаются десять рейсов.

РД402 Хабаровск - Благовещенск за 22.11.2021 г. Ожидаемое время отправления - 13:00.

СУ1713 Хабаровск - Москва за 22.11.2021 г. Ожидаемое время отправления - 12:10.

СУ1713 Хабаровск - Москва за 23.11.2021 г. Ожидаемое время отправления - 20:50.

ИЕ4593 Хабаровск - Оха за 22.11.2021 г. Ожидаемое время отправления - 12:50.

ИЕ4595 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре за 22.11.2021 г. Ожидаемое время отправления - 10:40.

ЯК488 Хабаровск - Южно-Сахалинск за 22.11.2021 г. В связи с поздним прибытием самолета. Ожидаемое время отправления - 12.55

НИ417 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Чумикан за 22.11.2021 г. В связи с метеоусловиями аэропорта назначения задержан до 9:10 24.11.2021 г.

НИ401 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск за 22.11.2021 г. Задержан в связи с поздним прибытием самолета. Ожидаемое время отправления - 10:30.

НИ475 Хабаровск - Шахтерск за 22.11.2021 г. в связи с метеоусловиями аэропорта назначения задержан до 15:30 24.11.2021 г.

ЯК500 Хабаровск - Якутск задержан в связи с поздним прибытием самолета до 17:35.

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