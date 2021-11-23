«Мучили кошмары»: хабаровчанка рассказала, как COVID-19 довел ее до психиатра

Новая коронавирусная инфекция бьет по психике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже полтора года длится пандемия, став уже чем-то обыденным в текущей реальности. Но некоторые отдаленные последствия болезни только сейчас начали формироваться как тенденция. Так, например, ряд психических состояний после перенесенного COVID-19 даже получил название «постковидный синдром». Симптомы при этом могут варьироваться, но в большинстве случаев отмечается тревожность, апатия, нарушения сна.

The Lancet Psychiatry - дочерний журнал The Lancet опубликовал исследование, в котором приняли участие 236 тысяч пациентов. Согласно ему, порядка 34% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, отмечают у себя различные симптомы психических расстройств вплоть до психотических в течение минимум полугода с момента выздоровления.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

«КП» - Хабаровск» удалось пообщаться с одной из пациенток, которая после тяжело перенесенной инфекции COVID-19, была вынуждена обратиться в психоневрологический диспансер в Хабаровске.

- Коронавирусной инфекцией у нас переболела вся семья, причем всех госпитализировали. Отец перенес относительно легко, а мы с мамой и дедом были в госпитале больше месяца, лежали под ИВЛ. Дед в итоге не смог выкарабкаться, он умер в день, когда нас с мамой планировали выписывать. Я отчасти свое состояние списываю на сильный стресс: страх и близость смерти в больнице, потеря близкого человека - все это бесследно не проходит, - рассказывает Вера Зебровская.

По ее словам, через неделю после выписки, когда все похоронные дела были улажены, она обратилась за услугой углубленной диспансеризации, а также к психиатру.

- Я не могла спать, мучили кошмары. Очень мешала тревожность, не могла находиться одна дома. И это все помимо традиционных для постковидного состояния слабости, периодических повышений температуры и так далее. Я узнала свой участок, обратилась к психиатру. Мне выписали успокоительные и сказали прийти через месяц, - рассказывает Вера.

Месяц прошел быстро, но встреча с психиатром прошла не совсем так, как планировалось.

- Мне нужно было пройти водительскую медкомиссию, поменять водительское удостоверение в связи с утратой. Как раз с моего визита к специалисту прошел месяц, я подумала, что заодно и проконсультируюсь. В итоге психиатр (тот же, к которому я обращалась изначально) просто отказался говорить со мной. То есть мне не написали, что я не могу управлять транспортом, меня просто развернули. Я пришла к врачу по записи, мне выписали нейролептики (нейролептики или антипсихотические препараты - психотропные препараты, подавляющие психическую (высшую) нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред, галлюцинации, другие проявления психоза; при этом они не нарушают сознания, однако подавляют психомоторное возбуждение - прим. ред.). Диагноз не называли, хотя не знаю, есть ли он. Карту показывать тоже отказались. Отправили к психотерапевту, причем без направления. Что делать дальше, пока непонятно. Я уже жалею, что обратилась. От нейролептиков мне становится хуже, добиться ничего конкретного не могу, - делится пациентка.

В этой истории пациентка сразу обратилась к психиатру по месту жительства. Многие же со своими проблемами после ковида обращаются к частным психиатрам и психотерапевтам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Один из практикующих специалистов рассказал редакции, с какими симптомами у переболевших ему приходилось сталкиваться.

- В целом я могу наблюдать тенденцию, что людям, переболевшим COVID-19, зачастую требуется неврологическая, психологическая или психиатрическая помощь. То, с чем мне приходилось сталкиваться, это апатия, тревожность, панические атаки. Было несколько пациентов, у которых диагностировали депрессию именно после коронавирусной инфекции, - рассказывает Антон Иванов, психиатр. - Пока сложно сделать выводы, какие расстройства встречаются чаще всего, и насколько часто они являются осложнениями для ковида, для этого необходимо проводить исследования. Но если пандемия задержится в нашей жизни, такие исследования рано или поздно проводить придется.

К сожалению, среди россиян мало развита культура заботы о своем психическом здоровье, и такие случаи, как с героиней статьи, не добавляют доверия специалистам. Однако здоровая крепкая психика - основа основ, и хочется призвать граждан, особенно переболевших новой инфекцией, внимательно относиться к своему состоянию.

Напомним также, что COVID-19 в первую очередь поражает сосуды, в частности и сосуды головного мозга. Поэтому после инфекции весьма частым осложнением становятся различные проблемы сердечно-сосудистой системы - инфаркты, инсульты, а также головокружения, проблемы с памятью и другие следствия нарушения мозгового кровообращения.

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