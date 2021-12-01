Из-за аномального снегопада в Хабаровском крае полностью перекрыли федеральную трассу

В Хабаровском крае ограничено движение на нескольких автодорогах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае из-за очередного снежного циклона полностью приостановлено движение на одной из федеральных трасс, а также ограничено движение на нескольких автодорогах. Такое решение было принято из-за формирования снежного наката и сложной дорожной обстановки.

- 1 декабря на 17:00 запрещено передвижение для всех видов транспорта по федеральной автомобильной дороге Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В сети появилась информация, что теперь в город Юности можно добраться только на поезде.

Кроме этого, пассажирский транспорт и большегрузная техника не сможет проехать по дороге Хабаровск-Бикин. Движение пассажирских автобусов также приостановлено на трассах Советская Гавань – Ванино (с подъездом к поселку Монгохто), а также с 94 километра по 280 километр дороги Комсомольск-на-Амуре – поселок Березовый – поселок Амгунь – поселок Могды – поселок Чегдомын. Автобусы не смогут передвигаться и по трассе поселок Переяславка – село Аргунское на протяжении 50 километров.

Из-за погодных условий в Хабаровском крае закрыли два аэропорта: в Комсомольске-на-Амуре и в Советской Гавани. Сейчас там расчищают взлетно-посадочные полосы от снега. Аэропорты перестали функционировать еще 30 ноября.

Напомним, ранее на федеральной трассе Хабаровск-Лидога-Ванино было введено ограничение для пассажирских автобусов, однако сейчас ситуация усложнилась, поэтому движение на дороге приостановили полностью.