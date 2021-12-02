Собутыльник на час и другие странные объявления в Хабаровске

«Готов выслушать, простить и пожарить шашлык» - указано в объявлении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Хабаровчане регулярно публикуют в интернете частные объявления. Большинство из них адекватные и представляют собой предложение разнообразных услуг или товаров, которые могут быть полезными всегда или быть актуальными в определенный период. Например, услуга QR-курьера. Однако некоторые объявления могут показаться странными или по меньшей мере необычными, вызывающими вопросы, а значит интерес. «КП» - Хабаровск» составила краткую подборку таких объявлений.

СОБУТЫЛЬНИК НА ЧАС

Например, на одном популярном сайте объявлений с разницей в неделю появилось два предложения «собутыльника на час». За свои услуги оба хабаровчанина просят 1500 рублей в час. Стоит отметить, что услуга может быть нужной для одиноких людей. Вот какое описание приложено к последнему объявлению:

- Предлагаю услуги собутыльника. Зачем спиваться в одиночку? Зачем идти в клуб и тратить кучу денег на непонятные коктейли? Просто позвоните мне и скажите, что хотите обсудить и выпить - и прекрасный собеседник вас выслушает, даст дельный совет, да еще и нальет. Вежливый, коммуникабельный, поддержу любую беседу. Выслушаю, «пойму», и если нужно - «прощу». Умею готовить, жарить шашлык, - пишет Александр, автор объявления.

Второй пользователь под ником Leo оказался не таким красноречивым в описаниях. Указал все кратко и сухо: «Собутыльник на час и более, подробности узнавайте по телефону».

ПУСТЫЕ КОРОБКИ ИЗ-ПОД ВИДЕОКАРТ

Если услуга собутыльника на час поначалу кажется необычной и чудной, то при более близком рассмотрении можно понять, для чего и для кого это нужно, а вот следующее объявление логически сходу объяснить сложно.

Так, удалось найти сразу два относительно свежих объявления из Хабаровска о продаже пустых коробок от видеокарт разных марок за 349 и 500 рублей соответственно. Причем продаются коробки без документов. Это очень напоминает случаи продаж пустых коробок из-под IPhone. Стоит упомянуть, что сейчас на рынке компьютерного железа уже больше года длится кризис с наличием видеокарт. Специалисты связывают его с дефицитом графических чипов и активностью «майнеров», скупающих заветные карты для добычи криптовалюты.

В случае с продажами пустых коробок от видеокарт в голову напрашиваются мысли о мошеннических схемах. Так что пользователям следует быть предельно внимательными при совершении сделок в сети.

СКУЛЬПТУРА «КРОВАВОЙ» СМЕРТИ ЗА 75 ТЫСЯЧ

Увидишь такое ночью, потом и не уснешь. Фото: viktoria.art779

Последнее необычное объявление в данной подборке связано с искусством и творчеством, и подходит для любителей мрачной эстетики, мистики, ужасов и готики. А также нужно иметь толстый кошелек.

В Instagram художница из Хабаровского края продает садовую скульптуру «Смерть с окровавленной косой» по имени Адольф. В высоту она почти два метра, примерный вес 120-140 килограммов, изготовлена из бетона, покрыта акрилом и глянцевым лаком на арматурном каркасе.

Ко всему прочему, у устрашающей скульптуры глаза горят красным светом, а фонарь белым. Окровавленную косу можно вынуть из костяшек.

Также художница указывает в описании, что скульптура антивандальная и выдержит любые погодные условия. Стоит, однако, эта красота 75 тысяч рублей.

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