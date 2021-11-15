Шутка вышла из-под контроля: QR-курьеры появились в Хабаровске

Объявления с новой услугой появляются на сайтах объявлений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске практически на полную мощность заработала система контроля по QR-кодам. Несмотря на то, что население стало активнее ставить себе вакцину, стоя в огромных очередях, жителей без кодов все еще много. А человеческие потребности никуда не делись.

В таких жестких условиях, когда без заветного кода можно попасть разве что в больницу, аптеку и небольшой магазинчик, появился спрос на новую услугу - курьер с QR-кодом. Как говорится - современные проблемы требуют современных решений.

Объявления с предложением доставки продуктов и прочих поваров из ТЦ и гипермаркетов стали появляться на популярных интернет-площадках как грибы после дождя.

В среднем стоимость услуг новоиспеченных курьеров варьируется в районе 400-500 рублей за выезд. «Комсомолка» пообщалась с некоторыми из новых «бизнесменов».

- Такую услугу я подглядел из соцсетей и новостей. Новости, кажется, были из Краснодарского края, где эти коды ввели раньше. Сначала это было ради шутки сделано. А потом прикол вышел из-под контроля, и люди реально начали мне активно звонить. В среднем у меня выходит по 20 заказов в день, но я работаю в команде. Стоимость доставки рассчитывается по средней цене на такси. Обычно выходит 250-400 рублей в зависимости от расстояния и габаритов товара. Если это, например, дверь из «Леруа Мерлен», то, конечно, получится дорого. Я катаюсь по всему городу на своем автомобиле. Мой сертификат заканчивается в 2022 году, - рассказал «КП» - Хабаровск» курьер по имени Алексей (имя изменено).

По словам Алексея, конкуренции он не боится. Он не рассматривает эту деятельность как дополнительный заработок, скорее просто помощь людям за небольшую плату. Несмотря на это, у Алексея даже получается выходить в плюс - услуга в связи с новыми ограничениями очень востребованная и актуальная. Однако парень не думает, что ажиотаж продлится долго - недели две-три от силы.

Также Алексей озвучил несколько условий, которые, по его словам, гарантируют честность сделки.

- Во-первых, мы никогда не выбираем товар за клиента. Во-вторых, работаем только по предоплате и, в-третьих, привозим товар к определенному времени. При этом 95 процентов заказов попадает на вечер. Не все в команде с кодами. Кто-то закупает товар, другие ребята развозят. Много заказов приходит из DNS, «Броско Молла» и так далее. Пока что мы работаем и в будни, и в выходные, - добавил Алексей.

Однако не все курьеры работают по-настоящему. Некоторые реально выложили объявление ради шутки.

- Я вообще шуточно сделала объявление после спора с другом. Я не ожидала, что будет столько просмотров - около ста было за вечер, но никаких заявок не было. Код у меня есть. Меня только один раз подружка попросила сходить в «Леруа» за материалами для ремонта, но это было, разумеется, бесплатно. Работать курьером по-настоящему я не собираюсь, - поделилась с «Комсомолкой» Валентина.

Напомним, с 13 ноября в Хабаровске код о вакцинации начали требовать при входе в торговые центры и магазины площадью свыше 1000 квадратных метров. Под новые условия попадают, в том числе, крупные продуктовые гипермаркеты по типу «Самбери» и крытые рынки. Также QR-коды просят предъявить в кинотеатрах, кафе, театрах, библиотеках, банях, бассейнах, салонах красоты и парикмахерских, а с 1 декабря QR-контроль появится и в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

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