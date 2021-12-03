В школе №6 Комсомольска ЧП - ребенок умер после удара по голове от одноклассника Фото: Иван ВИСЛОВ

В школе №6 Комсомольска ЧП - ребенок умер после удара по голове от одноклассника. Кирилл (все имена изменены - прим. ред.) задирал Максима во время урока. Последний не выдержал и стукнул обидчика.

Третьего декабря семиклассники как обычно заняли места в кабинете, где проходил урок биологии. 13-летний Кирилл, как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, разобрал ручку и стал незаметно для учителя плеваться слюной в Максима. Школьник терпеть унижения не стал, подошел к однокласснику и ударил его в висок. Кирилл упал, ударившись головой.

Пока ехала скорая, привести мальчика в чувство пыталась школьная медсестра. Но попытки успехом не увенчались - не приходя в сознание, семиклассник умер в медицинском кабинете.

- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи со смертью ученика. В ходе нее будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со средствами массовой информации.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

- Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются учащиеся и администрация школы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее и полное установление обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, - сообщила Дарья Немцева, старший помощник руководителя следственного управления регионального СКР (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ).

Точная причина смерти школьника будет известна по итогам экспертиз.

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