В Хабаровском крае 11-летний мальчик погиб, катаясь на «тарзанке»

Расследованием трагедии занимается Следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Комсомольск-на-Амуре, расположенном в Хабаровском крае, трагически погиб ребенок. ЧП произошло вечером 23 октября на пустыре в районе перекрестка улиц Московской и Свердлова.

Силовые ведомства не комментировали произошедшее. В Следственном комитете лишь коротко ответили, что по факту произошедшего заведено уголовное дело. При этом, о какой именно статье УК идет речь, в СК не сообщали.

Источник «КП-Хабаровск» в правоохранительных органах рассказал, что стало причиной гибели школьника.

- Произошел несчастный случай. Мальчик катался на «тарзанке», в этот момент вокруг его шеи закрутилась веревка. По предварительным данным, это и стало причиной гибели, - рассказал наш собеседник, добавив, что в момент произошедшего ребенок был один.

Эта информация косвенно подтверждается заявлением прокуратуры по Хабаровскому краю, сделанному 25 октября. В надзорном ведомстве рассказали, что по факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности».

Ситуацию в разговоре с «Комсомолкой» прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Она рассказала, как стоит поступить взрослому, который видит на улице ребенка без сопровождения родителей.