Создатель канала «Дневник хача» раскрыл правду о скандальных выходках внука хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова

Григорий Мамурин с женой. Фото из Инстаграм Миранды Шелия Фото: Социальные сети

«Мы приехали в парк Горького, чтобы узнать, на какие унижения способны люди ради денег». Это говорит 16-летний парень, сидящий за рулем «Мерседеса» рядом с очаровательной брюнеткой. В следующих кадрах тот же подросток пристает к прохожим с унизительными предложениями: выпить мочу или пройтись по улице обнаженным. Все ради денег и популярности.

В далеких 2014-2015 годах подобные видео вызывали бурю обсуждений в интернете, а сами авторы называли это «социальными экспериментами» или «пранками». Подобных экспериментаторов в то время было множество, но особенно запомнился Григорий Мамурин - тот самый, который вещал из «Мерседеса» с голоногой красоткой на пассажирском сиденье.

ПОПУЛЯРНЕЕ РОМЫ ЖЕЛУДЯ

Григорий Мамурин - внук ныне покойного олигарха Игоря Неклюдова, который владел миллиардными активами в Хабаровском крае. Тогда парень жаждал славы, и ему удалось достичь своей цели, правда, весьма спорным путем. Наследник огромного состояния предлагал людям за деньги пить мочу, раздеваться, лизать ботинки, целоваться с незнакомцами. Скандальные видео набирали сотни тысяч просмотров, гневные комментарии лились отовсюду, а о новом увлечении Григория трубили все СМИ.

Прошло около шести лет, и о социальных экспериментах «золотого» внука забыли. Освежил воспоминания известный блогер Амиран Сардаров - создатель шоу «Дневник хача». В шоу «Что было дальше?» ютубер рассказал, что именно он стоял за раскруткой Григория Мамурина, а спорные социальные эксперименты - его авторство.

- До «Дневника хача» я пытался продюсировать, и ко мне пришел первый клиент - Гриша Мамурин, внук хабаровского олигарха Игоря Неклюдова, с мамой Ларисой. Она говорит: «Амиран, мы слышали, что ты - специалист по PR, мой сын хочет стать популярнее Ромы Желудя. Можешь ли ты пропиарить его на YouTube-канале, который сам создашь?» - рассказал блогер.

1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Амиран согласился, предложил десять провокационных идей и запросил за свои услуги 1 миллион рублей. Продюсер предупредил, что может разрастись скандал, но Мамуриных это не смутило: «Главное - дедушка YouTube не смотрит». Ударили по рукам и приступили к воплощению идей в жизнь. Начали с самой провокационной - предложить прохожему выпить стакан мочи. По словам Амирана, настоящей.

Люди в парке Горького отказывались от унизительной затеи - не согласились ни за 5, ни за 10, ни за 15 тысяч рублей. Чтобы как-то подогреть интерес, для видео Григория якобы ударил возмущенный прохожий, хотя на самом деле в роли разгневанного мужчины был оператор. После пяти часов поисков унизительный стакан так никто и не выпил, поэтому продюсеру пришлось срочно искать выход из ситуации.

- В поиске во «Вконтакте» я нашел группу «Любители уринотерапии», там было 400 участников. На стене пишу: «Есть 15 тысяч, кто мог бы выпить мочу на камеру, лицо замажем?» Ответил чувак, сказал, что готов, но он в Питере. Мы оплатили ему билет, и он приехал. На вид приличный человек, объяснили ему, что надо делать. […] Он выпил стакан залпом до конца, - добавил Амиран.

ДЕДУШКА В ЯРОСТИ

Видео, по словам продюсера, было утверждено и опубликовано. В считанные часы начался ажиотаж. Скандал дошел до Игоря Неклюдова, который был в ярости и сильно ругал дочь и внука. Олигарх грозился забрать Григория в Хабаровск на перевоспитание, а Амирана настойчиво попросил исправить ситуацию.

- Мы снова привезли этого мужчину из Питера, налили в банку яблочного сока. Гриша встал, приобнял его по-дружески и сказал: «Спасибо за вашу реакцию, мы ставили социальный эксперимент и хотели проверить, насколько чистое наше общество. Спасибо, что вы отреагировали именно так. Значит, наше общество очень чистое. Это был яблочный сок, смотрите…». Отпивает Гриша половину, передает чуваку, и тот допивает стакан, - заключил блогер.

МИЛЛИАРДНОЕ НАСЛЕДСТВО

Основатель империи - 71-летний Игорь Неклюдов - начинал еще в 90-х годах. Олигарх основал множество крупных компаний, среди которых особенно выделялась «Дальрео» - владелица элитных офисных зданий в Хабаровске. В активе магната также были телеканал «Даль-ТВ», сеть фитнес-клубов World Class, сауны «Даль У» и один из самых больших туристических комплексов края «Заимка Плюснина».

После смерти Игоря Неклюдова в 2018 году от инфаркта активы миллиардера перешли его дочери Ларисе Мамуриной. По словам знакомых семьи, борьба за наследство продолжается до сих пор. По предварительным данным, вся бизнес-империя оценивается в 150 миллиардов рублей.

СКАНДАЛЫ

В 2010 году сводную внучку олигарха Анну-Марию похитили в центре Хабаровска. Девушка ехала из фитнес-клуба, когда в ее машину врезалась иномарка. Девушка вышла из своего авто, чтобы прояснить ситуацию. На глазах у прохожих граждане насильно впихнули девушку в Subaru и увезли в неизвестном направлении. Позднее это авто обнаружили в районе улицы Большой сгоревшим.

Похитители требовали от бизнесмена 500 миллионов рублей. Позднее сумма снизилась до 100 миллионов рублей. В итоге внучку Игоря Неклюдова выкупили за 50 миллионов рублей. Оставшуюся часть суммы похитители не забрали и попытались скрыться, заподозрив неладное. В итоге похитителей задержали.

Сын миллиардера Денис Неклюдов также попал в новости в не самом лучшем свете. В 2020 году он на «Мерседесе» заехал в толпу митингующих, которая шла по Муравьева-Амурского. Мужчина пытался проехать домой, но люди мешали движению. Тогда Денис стал ругаться с толпой и предъявил документы, где значилась известная хабаровчанам фамилия. Мужчину задержали, затем взяли под арест на пять суток.

ГРИГОРИЙ МАМУРИН СЕЙЧАС

Наследник миллиардов давно забросил социальные эксперименты и не ведет публичную жизнь. В мае 2021 года парень женился на модели Миранде Шелия - экс-возлюбленой футболиста Федора Смолова.

Судя по Instagram девушки, пара часто путешествует и отдыхает в лучших ресторанах. В соцсетях модели 1 миллион подписчиков. Миранда делится идеальными снимками с отдыха и вечеринок, фотографиями в люксовой одежде и в дорогих машинах.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Внук хабаровского миллиардера заставляет людей унижаться за деньги

Видео, на котором Григорий Мамурин, внук известного в Хабаровском крае Игоря Неклюдова, за деньги уговаривает людей пить мочу и раздеваться догола, буквально порвало интернет и соцсети (подробнее)

Миллиардер Неклюдов потребовал вернуть на перевоспитание внука, устраивавшего провокационные съемки

16-летний подросток заставил девушку пройтись голой в парке Горького, а другому прохожему заплатил 10 тысяч за выпитый стакан мочи (подробнее)

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Умер Игорь Неклюдов: хабаровский миллиардер скончался на 72 году жизни

По предварительной информации, причиной смерти бизнесмена стал инфаркт (подробнее)