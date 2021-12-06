Любовное проклятие и скандалы с избиениями: чем запомнился сын экс-губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев

Пока приоритетной версией смерти являются проблемы с сердцем. Фото: страница во "Вконтакте"

Вечером 4 декабря в уютном номере фешенебельной хабаровской гостиницы «Парус» был обнаружен труп мужчины. В специальном опознании он не нуждался – персонал прекрасно знал, кто был обитателем номера.

УМЕР ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С СЕРДЦЕМ

49-летний Дмитрий Ишаев являлся родным сыном бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева.

Как рассказал «КП-Хабаровск» источник в правоохранительных органах, внешних следов насильственной смерти на теле умершего не нашли. По предварительным данным, причиной смерти Дмитрия Ишаева стали проблемы с сердцем.

В разные годы Дмитрий являлся заместителем главы администрации Хабаровского края, был помощником депутата Госдумы, а также советником вице-президента «Роснефти».

В последние годы отпрыск влиятельного отца занимался бизнесом, связанным с транспортировкой нефтепродуктов, лесной отраслью, автомобилями и обработкой полезных ископаемых.

ПОДОЗРЕВАЛСЯ В ИЗБИЕНИИ ПОДПОЛКОВНИКА МВД

Для дальневосточных СМИ Дмитрий Ишаев на протяжении многих лет являлся постоянным ньюсмейкером. В 90-е, «нулевые» и «десятые» годы Дмитрий не раз становился героем статей, но не в связи со своей предпринимательской деятельностью.

В 1996 году Дмитрий «засветился» во Владивостоке. Местный РОВД подозревал сына губернатора в избиении подполковника МВД. На Дмитрия Ишаева тогда завели сразу три уголовных дела – по статьям «хулиганство», «подделка документов» и «присвоение полномочий должностного лица». Дело в том, что у Дмитрия Ишаева при обыске было изъято удостоверение замглавы Хабаровского края. Позже эти уголовные дела были прекращены.

Стоит заметить, что Ишаев-младший отличался крепким телосложением и играл в хоккей, правда на любительском уровне. В будущем примеру отца последует сын Дмитрия Ишаева Игорь, он будет выступать за ХК «Амур». Правда, известен широкой общественности он станет не в связи со спортивными успехами, а из-за ДТП, случившегося в Москве.

При жизни Дмитрий Ишаев несколько раз становился фигурантом уголовных дел. Фото: страница во "Вконтакте"

ЗАГАДОЧНАЯ ГИБЕЛЬ 18-ЛЕТНЕЙ БИРОБИДЖАНКИ

В мае 2009 года Дмитрий Ишаев вновь попал на первые страницы новостных лент. На этот раз в связи со смертью 18-летней Александры Гашиловой. Девушка была родом из Биробиджана. С Дмитрием Ишаевым она познакомилась в Хабаровске.

История гибели юной красавицы стала известна в подробностях благодаря тому, что в прессу просочились копии протоколов. Согласно ним, Дмитрий и Александра отдыхали в квартире дома на улице Толбухина в Москве. Из показаний Ишаева следует, что пара проснулась, пообедала, потом Дмитрий уснул. Проснулся – Александры уже нет, а окно раскрыто. Внизу он увидел тело девушки, спустился, убедился, что это его любовница (на тот момент у Ишаева-младшего была жена Олеся) была мертва. Милицию он отправился дожидаться в квартиру.

Тогда были взяты показания некоего Сергеева – помощника Дмитрия Ишаева. Он рассказал, что за два дня до смерти Гашиловой посетил квартиру на Толбухина, где обнаружил обоих любовников в невменяемом состоянии. Оба были настолько пьяны, что Сергеев вызвал наряд скорой помощи. Медики откачали пару, прокапали и выписали какие-то лекарства. Тем не менее, известно, что в роковой день Ишаев и Гашилова снова употребляли алкоголь.

«Дело Гашиловой» закрыли как несчастный случай. Не последнюю роль в этом сыграли показания матери Александры. Она писала: «…также могу добавить, что моя дочь любила сидеть на окне и курить…». Кстати, в своих показаниях Ишаев также указывал на этот факт.

Сразу после инцидента губернатор Хабаровского края вылетел в Москву. После проведения проверки можайским ОВД материалы были затребованы в Генеральную прокуратуру, но их дальнейшая судьба неизвестна.

ПОХОРОНИЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ И ОБВИНЯЛСЯ В ИЗБИЕНИИ ТЕСТЯ

Первая жена Дмитрия Ишаева Ольга также погибла в результате несчастного случая. После развода она сменила фамилию на Чернышову. Женщина занималась бизнесом и жила в Москве. По официальной версии в 2016 году она задохнулась от дыма во время пожара в своей квартире. Причиной возгорания была названа неисправность проводки. От этого брака у Дмитрия остался сын Игорь.

В том же 2016 году Дмитрий Ишаев вновь оказался в новостных лентах. Повод – жестокое избиение своего 60-летнего тестя. Повод – разногласия в методах воспитания дочери Дмитрия Кати. Сын Виктора Ишаева считал, что молодую балуют. Результат – у пожилого тестя ушиб головного мозга, перелом свода черепа, гематомы и перелом нижней челюсти. Дмитрия тогда задержали за нанесение тяжких телесных повреждений. Индустриальный районный суд Хабаровска в качестве меры пресечения для избрал домашний арест на два месяца. Но и тогда уголовное дело развалилось.

По факту гибели Дмитрия Ишаева проверку проводит Следственный комитет. Пока от дополнительных комментариев по поводу гибели сына экс-губернатора в ведомстве воздерживаются.

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