ЧП в комсомольской школе №6 обрастает новыми подробностями Фото: Иван ВИСЛОВ

ЧП в комсомольской школе №6 обрастает новыми подробностями. Напомним, что 3 декабря во время урока поссорились Кирилл и Максим (все имена изменены - прим. ред.). Последний ударил обидчика по голове.

Ученики 7«А» класса в тот роковой день пришли на урок биологии. Все шло как обычно: кто-то внимательно слушал, кто-то - занимался своими делами. 13-летний Кирилл, по словам источника «КП» в правоохранительных органах, разобрал ручку и стал плеваться из нее в Максима. Причем не бумажками, а, как добавил собеседник, слюной.

Школьника оскорбила подобная выходка. 14-летний Максим посреди урока встал с места, подошел к обидчику и стукнул его по голове. По предварительной информации, удар пришелся в висок Кирилла. Подросток упал, ударился головой и потерял сознание.

К семикласснику на помощь пришла школьная медсестра, которая пыталась привести мальчика в чувство. К сожалению, все усилия оказались тщетны - подросток, не приходя в сознание, скончался в медицинском кабинете. Прибывшим врачам скорой оставалось лишь констатировать смерть школьника.

Прокуратура проводит проверку по факту смерти ученика. Также ведомство оценит действия бригады скорой помощи. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть». Глава СКР Алекасандр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Следователи также рассматривают версию о бездействии сотрудников школы в части предотвращения ссоры.

- Ученика, который нанес удар, сразу задержали. Мальчика отправили под домашний арест, - сообщил «КП» источник.

Уголовная ответственность по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» наступает с 14 лет. Максимальное наказание - до 15 лет колонии. Расследование продолжается.

- В ходе расследования допрошены свидетели и очевидцы случившегося, в том числе родители и одноклассники мальчиков, педагоги и администрация школы, проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, а также собран характеризующий материал, что позволило предъявить обвинение подростку в совершении инкриминируемого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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