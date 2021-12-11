Удар по популяции: десятки обледеневших краснокнижных осетров выбросило на берег Амура в Хабаровском крае

Видео было сделано на побережье Амурского лимана Фото: Скриншот с видео

В соцсетях Хабаровского края обсуждают видео массовой гибели мальков осетров. Кадры были сделаны в Николаевском районе, на них обледеневшими тушками краснокнижной рыбы усеян берег Амура. Экологи считают, что популяции осетровых нанесен серьезный вред.

- Все подо льдом. Все заморожено. Весь берег завален, - говорит за кадром автор видео.

Видео было сделано на побережье Амурского лимана, куда заходит нереститься как красная, так и белая рыба. По словам местных жителей, мертвых осетров встречали на побережье мыса Хусси и села Джаоре. Береговая линия между ними - около восьми километров.

- Основная версия - рыбу выдавило на берег в результате ледостава. В ее поддержку говорит то, что на тушках нет внешних повреждений. Мальки не успели уйти и их прижало людом в лагуне. К тому же уровень воды поднимался, что тоже могло поспособствовать произошедшему. Такое природное явление случается не часто, но оно нанесло серьезный ущерб по популяции осетровых в крае, - прокомментировал «КП» Владимир Сидоров, председатель «Всероссийского общества охраны природы».

По словам эколога, о загрязнении реки и отравлении редкой рыбы речь пока не идет. В этом районе региона нет крупных производств, которые могли бы навредить экосистеме Амура. Истинный масштаб случившегося пока неизвестен, выяснять это буду специалисты.

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