Гадят в детский домик и обчищают елку: в Хабаровске полиция ищет воров, срывающих новогодние игрушки

Вандалы поглумились над новогодней елкой. Фото: предоставлено героем публикации.

В преддверии Нового года многие хабаровчане хотят поднять настроение себе и окружающим. Для этого уже с середины декабря начинают украшать не только свои квартиры, но и дворы. Так же поступили жители квартала 70 лет Октября в Березовке. Пару лет назад жильцы дома №1 посадили во дворе елочку. К концу 2021 года дерево выросло и его стало возможно полноценно украсить, что и сделали хабаровчане. Однако красота простояла недолго. Четверо вандалов не смогли спокойно пройти мимо новогоднего дерева и сорвали украшения. На это жители дома подали заявление в полицию, ведь выяснилось, что эти ребята достают всех уже не в первый раз. Очередной инцидент произошел вечером во вторник, 14 декабря.

«ВЫБРОСИЛИ, КОГДА НАДОЕЛА»

- Вы знаете, может быть, это все не так глобально, как кажется, но мы вложили много сил в украшение двора. Специально сделали большие снежинки. Все жители нашего дома, маленькие дети, никто ничего не трогал и не пытался разрушить. Неделю елка простояла. А тут пришли эти ребята и испортили нашу елку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Надежда, управляющая домом №1 квартала 70 лет Октября.

Елку украшали всем двором. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам управдома, на вид ребятам около 23 лет. Никто из них не живет в этом районе. Но во двор квартала 70 лет Октября ребята попали неслучайно. Как выяснилось, они заходят в гости к одному из жителей дома №3, который снимает там квартиру.

- В тот день они просто прогуливались мимо. Прошли вперед, а затем вернулись назад. И один из компании пристал к елке. Одну игрушку поломал, вторую отцепил и забрал с собой. По пути встретил нашу собственницу, которая стала его ругать за это дело. Они прошли дальше и, видимо, потеряв интерес к этой большой снежинке, выбросили ее у дома №3, - объяснила Надежда.

Игрушки для украшения елки жильцы дома заказывали специально. Все они выполнены по индивидуальному заказу.

ВСЕ ТЕ ЖЕ ЛИЦА

Вряд ли вандалы знали о существовании камер видеонаблюдения, установленных в каждом дворе. Именно эти записи и помогли жителям Березовки составить заявление в полицию и даже опознать одного человека.

Ребят узнали некоторые жители Березовки. Фото: предоставлено героем публикации.

- Вопрос даже не в материальном ущербе. Мы отремонтируем и вновь повесим эту снежинку. Но оставлять такие вещи без наказания, по моему убеждению, нельзя, - добавила управдом.

По словам Надежды, именно эти молодые люди летом 2021 года распивали во дворе дома спиртное и не только.

- Они, уж простите за выражение, справляли нужду в детский домик, расположенный во дворе. Управдом соседнего дома в доказательство даже прислала нам фотографии, как эта же дама, которая была в компании ребят 14 декабря, сидит ногами на лавке, - объяснила Надежда.

Информацию о произошедшем с фотографиями и видео не только передали участковому, но и опубликовали в одном из чатов с жителями Березовки. Девушку сразу же узнали и даже назвали ее имя. Все сведения передали полиции.

- Я уже давно работаю с людьми и вижу, что они привыкают к порядку, если такие ситуации не оставлять безнаказанными, - констатировала управдом.

РЕАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ущерб жители дома оценили в 1900 рублей.

- В отдел полиции №8 поступило заявление от управляющего домом, где произошел инцидент. Сейчас на месте проверку проводит участковый полиции, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Кроме того, к хабаровчанам обратились с просьбой, в случае, если кто-то из людей на видео и фото окажется знаком, сообщить об этом по номерам: 8 (4212) 48-06-22, 8 (4212) 48-00-22, 8-924-217-34-32, 8-999-273-03-74, 8-914-196-32-41, 8 (4212) 39-46-60, 8-999-273-03-75.

- Данная ситуация, с порчей новогодних украшений, в этом году первая. Но, как правило, после установки ледяных и снежных фигур, иллюминаций, а также других символов Нового года, некоторые люди ведут себя не совсем культурно и портят украшения, - объяснил Кирилл Блинов.

Напомним, что за разрушение чужого имущества существует уголовная ответственность. В частности, статья «Вандализм».

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