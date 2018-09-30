2018-09-30T06:00:45+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае продолжают искать пропавших грибника и рыбака

Спасатели работают в районе имени Лазо и в Солнечном районе
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае продолжают искать пропавших грибника и рыбакаВ Хабаровском крае продолжают искать пропавших грибника и рыбакаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае спасатели продолжают искать пропавших грибника и рыбака. Первый пропал в районе села Екатеринославка в районе имени Лазо. 34-летний местный житель отправился в лес еще 22 сентября и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Поисками мужчины занимаются 11 человек. Пока положительных результатов нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, второго пострадавшего ищут в Солнечном районе. 79-летний рыбак около 16 часов дня 26 сентября ушел с места рыбалки у глиняных карьеров вблизи поселка Солнечный и до настоящего момента не вернулся домой. Его поисками занимаются 48 человек. Среди них спасатели, полицейские, военнослужащие и волонтеры. Они уже обследовали 32 квадратных километра лесополосы, однако поиски пока не увенчались успехом.

Пропавших рыбака и грибника продолжают искать.

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