2018-09-30T12:00:18+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае нашли пропавшего пожилого рыбака

Мужчину обнаружили в лесополосе сегодня днем, 30 сентября
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае нашли пропавшего пожилого рыбакаВ Хабаровском крае нашли пропавшего пожилого рыбакаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае сегодня днем, 30 сентября, спасатели нашли пропавшего пожилого рыбака. Житель Солнечного района исчез 26 сентября в районе глиняных карьеров вблизи воинской части. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщали, что на следующий день после происшествия, 27 сентября, за помощью к спасателям обратилась дочь 79-летнего рыбака. В район предполагаемого местонахождения мужчины отправили поисковую группу. На месте к спасателям присоединились полицейские, сотрудники районной администрации, военнослужащие и волонтеры. Всего в спасательной операции участвовали 48 человек. Искатели обследовали 32 квадратных километра лесного массива и все-таки нашли пропавшего рыбака.

Пожилой мужчина заблудился в лесу. Когда пенсионера нашли, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Спасенного доставили в больницу, где его более тщательно осмотрят врачи.

Поисковая операция закончилась, силы и средства МЧС России возвращены в пункт постоянной дислокации.

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