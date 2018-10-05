В Хабаровском крае растет количество заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 05:23 2018-10-05T05:23:13+03:00

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В Хабаровском крае растет количество пациентов, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, по последним данным министерства здравоохранения края, за прошедшую неделю с 24 по 30 сентября зарегистрировали немного меньше восьми тысяч случаев заболевания. Это примерно на на семь процентов больше, чем на прошлой неделе. Большая часть пациентов – дети. На данный момент эпидпорог превышен в Комсомольске-на-Амуре, районе имени Лазо, Амурском, Солнечном, Ульчском и Николаевском районах.

Напомним, в регионе продолжается осенняя прививочная кампания против гриппа. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, в медицинских кабинетах на рабочем месте, в детских садах, школах, средне-специальных и высших учебных заведениях. Кроме того, сделать прививку можно будет с 4 по 6 октября в передвижном мобильном пункте, который работает на территории торгового центра «Южный парк». К слову, вакцинацию от гриппа можно совместить с вакцинацией от клещевого энцефалита. Для этого нужно сделать два укола в один день.