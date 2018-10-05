2018-10-05T05:23:13+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае растет количество заболевших ОРВИ

Большая часть пациентов — дети
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае растет количество заболевших ОРВИВ Хабаровском крае растет количество заболевших ОРВИФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае растет количество пациентов, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, по последним данным министерства здравоохранения края, за прошедшую неделю с 24 по 30 сентября зарегистрировали немного меньше восьми тысяч случаев заболевания. Это примерно на на семь процентов больше, чем на прошлой неделе. Большая часть пациентов – дети. На данный момент эпидпорог превышен в Комсомольске-на-Амуре, районе имени Лазо, Амурском, Солнечном, Ульчском и Николаевском районах.

Напомним, в регионе продолжается осенняя прививочная кампания против гриппа. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, в медицинских кабинетах на рабочем месте, в детских садах, школах, средне-специальных и высших учебных заведениях. Кроме того, сделать прививку можно будет с 4 по 6 октября в передвижном мобильном пункте, который работает на территории торгового центра «Южный парк». К слову, вакцинацию от гриппа можно совместить с вакцинацией от клещевого энцефалита. Для этого нужно сделать два укола в один день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пироман из Биробиджана перед судом ответит за спаленные дачные дома
Отпускник из Хабаровского края рисковал заграничным отдыхом из-за неоплаченной коммуналки
На автозаправке в Комсомольске-на-Амуре бензин вытек через дыру в шланге бензовоза
Бывалый вор обчищал незапертые квартиры в Хабаровске
На реке Керби в Хабаровском крае пропал местный рыбак
Пожар в бане в Хабаровске: пламя долго бушевало в двухэтажной постройке
В День учителя педагогам Хабаровского края пообещали повысить заработную плату
В Хабаровске пенсионерка сбила ребенка, который собирался перейти дорогу
Игроки хабаровского «СКА-Нефтяник» готовятся к другому хоккею
Биробиджанка попросила сожителя уйти и поплатилась за эту просьбу жизнью
Юные игроки хабаровского СКА прорвались в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом»
Хабаровских офицеров и генералов проверяют на выносливость, силу и быстроту