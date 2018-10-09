Отопление не дошло в дома поселка Бычиха в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-09T07:38:36+03:00

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В Хабаровском крае началась проверка сообщения о том, что в двух домах поселка Бычиха нет отопления и горячей воды. По предварительной информации, без коммунальных услуг остались жильцы двухэтажных домов, которые находятся в зоне обслуживания котельной АО «Санаторий Уссури». Как выяснилось позже, здесь нет запасов топлива.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, сейчас идет проверка информации. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и оценить действия должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение теплом жилых домов.

Напомним, руководство санатория уже попадало в поле зрения сотрудников следственного комитета. Тогда причиной разбирательства стала невыплаченная заработная плата. Здравница задолжало сотрудникам больше семи миллионов рублей. Недавно об организации снова заговорили. На сей раз предметом обсуждения стало закрытие здравницы для тяжелобольных пациентов.