СЕГОДНЯ 03:49 2018-10-10T04:04:33+03:00

Пропавшего на реке Керби рыбака в Хабаровском крае до сих пор не нашли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровском крае продолжают искать 48-летнего рыбака, который пропал на реке Керби. Сообщение об исчезновении поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 4 октября. В этот же день спасатели прибыли на место происшествия в район имени Полины Осипенко и включились в поиски рыбака.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки спасатели обследовано 25 квадратных километров лесного массива вблизи населенного пункта Бриакан. Поиски пока не дали результатов.

Кроме спасателей в поисковой операции участвуют сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности и ГИМС МЧС России, а также волонтеры. Всего 27 человек. Группы искателей уже осмотрели 80 квадратных километров лесного массива и столько же километров акватории. На данный момент поиски продолжаются.