2018-10-11T06:56:38+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбака

Мужчина заблудился в лесу в районе имени Полины Осипенко неделю назад
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбакаВ Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбакаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Только за прошедшие сутки поисково-спасательные отряды прочесали около 25 квадратных километров тайги в районе поселка Биракан, однако следов рыбака так и не обнаружили. Мужчину 1970 года рождения ищут уже неделю - сотрудники МЧС, полиция и волонтеры осмотрели 105 квадратных километров лесного массива и 80 километров акватории реки Керби.

- К поискам привлечено 27 человек и семь единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Первично организованные поиски мужчины и осмотр местности на реке Керби по береговой линии от участка «Ясенский» до участка «Бывшей ГЭС» результатов не дали.

Напомним, пропавшего рыбака ищут с четвертого октября - по предварительной информации, мужчина на личном автомобиле отправился на рыбалку на Ясенский участок реки Керби и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, поиски будут продолжены.

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