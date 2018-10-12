Жители Комсомольска потребуют отставки мэра на митинге

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-12T09:59:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты города Юности намерены потребовать у пока еще действующего главы города Андрея Климова пойти в отставку. Митинг состоится на площади Ленина в воскресенье в 14:00. Акция согласована с местной администрацией. Инициативу проявил депутат городской думы Олег Паньков.

Напомним, что Андрей Климов, являющийся одновременно главой города и главой администрации Комсомольска-на-Амуре, 24 сентября написал заявление об увольнении и отнес его в городскую думу. Сделал он это под давлением Вячеслава Шпорта, когда тот был еще действующим губернатором Хабаровского края.

10 октября в Комсомольске прошло заседание постоянных комиссий гордумы, где депутаты и общественники пытались убедить Климова остаться на своем посту. Мэр обещал подумать и на следующей неделе озвучить свое решение.

- Глава города может отозвать свое заявление до заседания думы, которое намечено на 17 октября. Если не отзовет, то дума будет рассматривать его заявление и установит дату, с которой будут прекращены его полномочия. Так же депутаты назначат дату выборов, - рассказал пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Сейчас Андрей Климов находится в краткосрочном отпуске, на время его отдыха обязанности главы администрации Комсомольска исполняет первый зам мэра - Алексей Разин.