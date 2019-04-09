2019-04-09T04:33:02+03:00
Общество

У сельхозфонда в Хабаровском крае сменилось руководство

Вместо Дениса Койкова назначили Радиона Павлова
Ольга КИВА
Поделиться:
У сельхозфонда в Хабаровском крае сменилось руководствоУ сельхозфонда в Хабаровском крае сменилось руководствоФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае сообщили о новой кадровой перестановке. На этот раз дело касалось сельскохозяйственного фонда, где вместо Дениса Койкова, уличенного в неэффективной работе и финансовых нарушениях, назначили Радиона Павлова. Новый глава структуры ранее несколько лет руководил инвестиционным блоком в краевом минсельхозе и возглавлял Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Комсомольска-на-Амуре.

- За три с половиной года с момента создания структура получила порядка 368 миллионов рублей. Нарушения выявили в результате проверки, которая прошла в феврале этого года. Общая сумма финансовых нарушений составила 40,6 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

При этом штат фонда был раздут, но при этом создать развернутую сеть закупа и поставок на внутренний рынок продукции фермерских хозяйств и личных подворий. Однако на сегодняшний день в крае создали только четыре закупочных пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На территории школы в ЕАО мучительно умирала отравленная собака
В Хабаровском крае школьникам оплатят часть путевки в летний лагерь
В Хабаровском районе безопасными и качественными сделают 20 участков дорог
Подземные переходы в Хабаровске отмоют с шампунем и продезинфицируют
В Хабаровском крае закрыли сразу семь ледовых переправ
Металлисты в Хабаровском крае «захватили» часть побережья в районе Татарского пролива
Пожар в детском саду в Хабаровском крае случился из-за поджога
Ко Дню города в Хабаровске сдадут семь многоквартирников
В Хабаровском крае для семейных дебоширов и нетрезвых водителей усилят ответственность
Обвиняемого в нападении на инкассаторов в Хабаровске нашли 12 лет спустя за границей
В одном из микрорайонов в Хабаровске начнут ремонт канализационной сети
Хабаровчане каждую неделю будут летать на курорт в Китай
Погода в Хабаровске на 9 апреля 2019 года: днем до +11 градусов, без осадков
Тысячи людей в Хабаровском крае уже рассчитывают на социальные транспортные карты
В Биробиджане «накрыли» торговлю дипломами
Зарезанную сахалинку нашли в ее же квартире после разборок с сожителем
В Комсомольске-на-Амуре прошел образовательный фестиваль «Обрфест.Ком»
Пьяная горожанка в Хабаровском крае доказывала свою правоту, приставляя ножницы к горлу
В Биробиджане выбрали нового мэра