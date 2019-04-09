У сельхозфонда в Хабаровском крае сменилось руководство

СЕГОДНЯ 04:33 2019-04-09T04:33:02+03:00

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В Хабаровском крае сообщили о новой кадровой перестановке. На этот раз дело касалось сельскохозяйственного фонда, где вместо Дениса Койкова, уличенного в неэффективной работе и финансовых нарушениях, назначили Радиона Павлова. Новый глава структуры ранее несколько лет руководил инвестиционным блоком в краевом минсельхозе и возглавлял Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Комсомольска-на-Амуре.

- За три с половиной года с момента создания структура получила порядка 368 миллионов рублей. Нарушения выявили в результате проверки, которая прошла в феврале этого года. Общая сумма финансовых нарушений составила 40,6 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

При этом штат фонда был раздут, но при этом создать развернутую сеть закупа и поставок на внутренний рынок продукции фермерских хозяйств и личных подворий. Однако на сегодняшний день в крае создали только четыре закупочных пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU